La emotiva historia de recién casados peruanos que recibieron la bendición del papa Francisco

Una pareja de esposos peruanos vivió uno de los momentos más especiales de sus vidas al recibir la bendición del papa Francisco en el Vaticano. Lourdes y Gustavo, recién casados, lograron un encuentro con el Sumo Pontífice tan solo 10 días después de su boda, y aprovecharon para entregarle un símbolo muy querido para todos los peruanos: una estampa del Señor de los Milagros.

Durante su encuentro, el esposo se acercó y le dijo: "Santo Padre, somos fieles devotos del Señor de los Milagros, me gustaría regalarle esto". La esposa agregó emocionada: "Somos de Perú". El papa, con su tradicional carisma, les respondió: "Que Dios los bendiga". Al contarle que acababan de casarse, el Papa no dudó en bromear: "¿Ya se pelearon?". Ella, entre risas, contestó: "No, todavía".