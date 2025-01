¡Lamentable pérdida! El reconocido cineasta David Lynch falleció hoy a sus 78 años

Es lamentable cuando una persona muy querida y recordada por su gran talento, fallece de un momento a otro. Hace unas horas, la familia del director cineasta David Lynch informó a sus seguidores que falleció.

Fallece reconocido cineasta estadounidense

El estadounidense David Lynch conocido por su trabajo como cineasta y escritor, acaba de fallecer a la edad de 78 años. La noticia que sorprendió a todo el mundo y a sus millones de seguidores, fue dada por su propia familia a través de un mensaje publicado en las redes sociales del artista.

Los seres queridos del cineasta informaron sobre su lamentable pérdida, así mismo solicitaron privacidad para poder velar a Lynch en este difícil momento. La familia expresó que sienten un gran vacío tras su partida, pero se reconfortaron en las palabras que alguna vez dijo el artista en vida.

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch. Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, 'Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino'", expresaron sus familiares del artista en sus redes.

Aunque la familia no ha dado ninguna información acerca de la causa de su deceso. Varios medios internacionales han dado a conocer que años previos a su fallecimiento, David Lynch luchaba contra un enfisema que contrajo tras años de fumar cigarrillos. Esto causo que durante el Covis-19 estuviera confinado por su delicado estado de salud.

Sobre el trabajo de David Lynch

Durante su trayectoria, David Lynch recibió tres nominaciones a los Premios Oscar al mejor director por su trabajo en sus producciones 'Blue Velvet', 'The Elephant Man' y 'Mulholland Drive'. Uno de sus últimos proyectos fue 'Twin Peaks: The Return' de 2017. Así mismo, ganó la prestigiosa Palma de Oro en el festival de cine de Cannes por 'Wild at Heart' en 1990 y ha tenido muchos más reconocimientos por su trabajo.

Tras su lamentable pérdida, muchos de sus seguidores han enviado sus condolencias a la familia de David Lynch. Quiénes informaron que no darán más detalles sobre su fallecimiento y desean llevar este luto de manera privada, por los dolorosos momentos que vienen pasando. No queda duda que será recordado por sus grandes proyectos que lo llevaron a la fama.