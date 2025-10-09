Pleno del Congreso aprueba vacancia de Dina Boluarte

Hoy 9 de octubre, el Pleno de Congreso se reunió para decidir sobre la destitución de Dina Boluarte tras cuatro admisiones de moción de vacancia por permanente incapacidad moral. Esto a causa de ataque armado que fue víctima Agua Marina durante un concierto en Chorrillos que dejó cinco personas heridas.

Dina Boluarte es destituida como jefa de estado

El Pleno de Congreso solicitó a Dina Boluarte presentarse hoy a las 11:30 p.m. para que pueda defenderse junto a su abogado tras las cuatro mociones de vacancia como Jefa de Estado. Tras esperarla 20 minutos, el Presidente del Congreso de la República decidió realizar la votación de manera directa para su destitución por incapacidad moral permanente.

Entonces, pasada la media noche se decidió iniciar con la votación de todos los congresistas presentes en la Sesión del Pleno, donde 123 votaron a favor de la vacancia, 0 de votos nulos y 0 en contra, dando así la vacancia de Dina Boluarte Zegarra como presidenta de la República.

"Congreso de la República aprueba la vacancia de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra. En consecuencia, se aplicará la sucesión establecida en la Constitución Política del Perú", expresaron.

Las cuatro mociones de vacancia

Tras los terribles hechos ocurridos contra Agua Marina, ha orillado al Pleno de Congreso debatir sobre las cuatro mociones de vacancias que han presentado las bancadas contra la destitución de Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. La cual se han admitido cada una con 108 votos a favor.

Las mociones se fundamentan en una severa crisis por la ola de criminalidad que azota al país en los últimos meses causando zozobra y la falta de liderazgo del gobierno de Dina Boluarte. Así mismo, por las acusaciones de corrupción en casos como el 'Rolex Gate' y el 'caso El cofre'.

Tras la salida de Boluarte, quien ocuparía su cargo según las leyes sería el Presidente del Congreso de la República, José Enrique Jerí Oré. Así mismo, los parlamentarios podrían convocar una nueva mesa para presentar a quien sería el nuevo jefe de estado.

De esta manera, Dina Boluarte fue destituida de su cargo a la Presidencia de la República realizada por el Pleno de Congreso con 123 votos a favor. De esta manera, se levanta la Sesión del Pleno y se convoca a sesión solemne de asunción del cargo del nuevo sucesor, que asumirá hasta el 28 de julio de 2026.