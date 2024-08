¡A lo grande! Tony Rosado revela cómo celebrará su cumpleaños y su boda con Susan

Tony Rosado es un reconocido cantante de la cumbia peruana que se ha convertido en todo un ícono. El artista estuvo en Ke Rica Mañana, contando que ya viene preparándose para casarse legalmente con su pareja Susan Pacheco y la celebración de su cumpleaños.

El cantante Tony Rosado tiene una hermosa familia que ha formado con su pareja Susan Pacheco. La pareja tiene una relación sentimental de más de 35 años, donde se han apoyado y amado siempre. Ahora, se encuentra preparando todo para festejar su boda civil en Piura.

En el programa de Ke Rica Mañana, el 'Ruiseñor de la Cumbia' contó que su boda se estará realizando en su local propio llamado 'El Palacio del Ritmo' en Piura. Además, agregó que será a su estilo y que no será ni grande, ni pequeña la celebración. Durante su estadía en la radio, Tony Rosado dedicó unas bellas palabras a su pareja, diciéndola que la ama y quiere mucho.

"El motivo de mi felicidad, el motivo de mi alegría, me voy a casar con la mujer que tanto amo, que la he amado y sigo amando desde hace 35 años. En noviembre me caso con ella. Yo sé que van a estar todos los medios ahí, en especial los urracos y yo sé que van hablar. Van a ir gente musical y ello saben que en una fiesta, yo invito ceviche, aguadito, pollo a la brasa, pavo, todo eso de comer. Los invito a festejar mi felicidad", expresó.