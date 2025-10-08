RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Cumbia

¡LAMENTABLE!

¡ATENTADO CONTRA AGUA MARINA! Balacera deja al menos cuatro heridos y aparentemente a Lucho Quiroga

Agua Marina fue atacado por presuntos extorsionadores mientras realizan un concierto en Chorrillos, balacera habría dejado al menos cuatro personas heridas y posiblemente al Luis Quiroga Querevalú.

Atentado contra Agua Marina deja al menos cuatro heridos y aparentemente a Lucho Quiroga
Atentado contra Agua Marina deja al menos cuatro heridos y aparentemente a Lucho Quiroga (Composición Karibeña)
08/10/2025

En las últimas semanas, el Perú viene pasando por momentos muy angustiantes debido a la gran ola de extorsiones. Ahora, se ha reportado una balacera durante el concierto de Agua Marina donde informan que aparentemente Luis Quiroga Querevalú habría resultado herido.

Balacera en concierto de Agua Marina

La noche del miércoles 8 de octubre, Agua Marina realizaba un concierto en el Círculo Militar "Sede Tarapacá" de Chorrillos. Entonces, el público escuchó una ráfaga de disparos durante la presentación de la orquesta de cumbia.

En los videos compartidos en las redes sociales, seguidores que estuvieron presente en el concierto afirmaron que dispararon contra el escenario dejando a aparentemente cuatro personas heridas. Entre ellos, estaría el músico Luis Quiroga Querevalú, el menor de los hermanos fundadores de la orquesta.

Hasta el momento se desconoce una información oficial de parte de la agrupación o de la policía. En las redes sociales se viene viralizando el momento del ataque y como varias personas salieron asustados del lugar. 

'Clavito' recibe varias llamadas al día de extorsionadores: "Me dijeron que no entre al norte del país"
Lee también

'Clavito' recibe varias llamadas al día de extorsionadores: "Me dijeron que no entre al norte del país"

Nota en desarrollo

Micheille Soifer lanzará el tema "Gallina Vieja" junto a Chechito ¿Angye Zapata estará en el videoclip?
Lee también

Micheille Soifer lanzará el tema "Gallina Vieja" junto a Chechito ¿Angye Zapata estará en el videoclip?

Temas relacionados Agua Marina atentado Balacera concierto José Quiroga Querevalú

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocida cantante y sus músicos fallecen en fatal accidente mientras se dirigían a una presentación

¡Tragedia en Canta! Bus de reconocida orquesta cae a un abismo y se reportan varios heridos

Karina Jordán admite que sufrió al ver a su esposo como pareja de Flavia Laos en película: "Me cuesta"

Micky Hair: estilista de las estrellas, falleció tras ser atacado por personas desconocidas en México

Lucho 'Mi Barrunto' a Pamela López tras llamarlo 'impresentable': "Que se comporte bien, porque le tengo un rosario"

últimas noticias
Karibeña