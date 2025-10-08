¡ATENTADO CONTRA AGUA MARINA! Balacera deja al menos cuatro heridos y aparentemente a Lucho Quiroga

En las últimas semanas, el Perú viene pasando por momentos muy angustiantes debido a la gran ola de extorsiones. Ahora, se ha reportado una balacera durante el concierto de Agua Marina donde informan que aparentemente Luis Quiroga Querevalú habría resultado herido.

Balacera en concierto de Agua Marina

La noche del miércoles 8 de octubre, Agua Marina realizaba un concierto en el Círculo Militar "Sede Tarapacá" de Chorrillos. Entonces, el público escuchó una ráfaga de disparos durante la presentación de la orquesta de cumbia.

En los videos compartidos en las redes sociales, seguidores que estuvieron presente en el concierto afirmaron que dispararon contra el escenario dejando a aparentemente cuatro personas heridas. Entre ellos, estaría el músico Luis Quiroga Querevalú, el menor de los hermanos fundadores de la orquesta.

Hasta el momento se desconoce una información oficial de parte de la agrupación o de la policía. En las redes sociales se viene viralizando el momento del ataque y como varias personas salieron asustados del lugar.

Video: Gunfire heard during Agua Marina Concert in Chorrillos District of Lima, Peru; reports of victims. pic.twitter.com/a2uedRQcAz — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 9, 2025

Nota en desarrollo