Áncash: reconocido cantante perdió la vida tras un ataque armado en Huarmey

La madrugada de este martes se tiñó de tragedia en la provincia de Huarmey. Elvis Junior Reyes Flores, un joven cantante muy querido en la región Áncash, fue asesinado a balazos tras salir de una celebración en la urbanización Nery. El hecho ha causado gran conmoción entre los vecinos y el público que seguía su carrera musical.

Policía investiga los hechos

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el crimen ocurrió en los primeros minutos del martes, poco después de que el cantante terminara su presentación en un cumpleaños. Cuando se retiraba del lugar, fue interceptado por dos individuos que, sin mediar palabra, le dispararon al menos siete veces antes de escapar en una motocicleta con rumbo desconocido.

Agentes del Área de Investigación Criminal (Areincri) de Huarmey y representantes del Ministerio Público acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar el móvil del crimen, que por el momento sigue siendo un misterio.

Vecinos de la zona señalaron que escucharon múltiples detonaciones y alertaron de inmediato a la policía. Minutos después, familiares y amigos del cantante llegaron consternados al lugar. Según medios locales, Elvis Reyes deja en la orfandad a dos menores de edad, lo que ha incrementado la indignación entre los habitantes del distrito.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y evalúan si se trató de una venganza o un ajuste de cuentas, aunque recalcaron que se revisarán los antecedentes y circunstancias del ataque antes de emitir conclusiones. Este crimen se suma a la ola de violencia que golpea a varias regiones del país, donde los ataques con armas de fuego y el sicariato se han vuelto cada vez más frecuentes.

¿Quién era Elvis Junior Reyes Flores?

Elvis Junior Reyes Flores era un joven artista muy querido en Áncash, conocido por su carisma y su estilo musical ligado a los ritmos tropicales y populares. Participaba constantemente en eventos sociales, ferias y festividades locales, donde se había ganado el cariño del público por su talento y humildad.

Amigos y colegas lo describen como una persona alegre, trabajadora y profundamente dedicada a su familia. "Era un chico con mucho futuro, siempre alegre y con ganas de salir adelante", comentó uno de sus conocidos a medios locales.

Testigos de la urbanización Nery indicaron que el ataque se produjo en una calle poco transitada, y que los disparos despertaron a varios vecinos que salieron alarmados de sus viviendas. Pese a los intentos de auxilio, el joven cantante murió casi de inmediato debido a la gravedad de sus heridas.

La trágica muerte de Elvis Junior Reyes Flores ha causado profundo pesar en Huarmey y en toda la región Áncash. La comunidad exige justicia y una investigación que permita capturar a los responsables del crimen. Familiares, amigos y seguidores recuerdan al artista como un joven talentoso cuya vida fue arrebatada en circunstancias que reflejan el grave problema de inseguridad en el país.