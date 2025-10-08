¡LAMENTABLE! Falleció Miguel Ángel Russo, exentrenador de Alianza Lima, a los 69 años

El entrenador Miguel Ángel Russo es un ícono en el fútbol a nivel internacional, quien además estuvo como DT brevemente en el Club de Alianza Lima. Lamentablemente, hoy se comunicó del fallecimiento del argentino tras haber estado delicado de salud en las últimas semanas.

Fallece Miguel Ángel Russo

Quien se encargó de comunicar el deceso del argentino Miguel Ángel Russo fue su equipo del Club Atlético Boca Juniors. En las últimas semanas se notó su gran ausencia a algunos de los partidos que enfrentaban debido a su delicado estado de salud.

Hace unas horas, el equipo de fútbol expresó un comunicado en sus redes sociales anunciando con mucha tristeza del fallecimiento de su entrenador. Además, pidieron a sus seguidores que acompañen a la familia en este difícil momento.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", comunicaron en sus redes.

La noticia fue compartida inmediatamente por los medios de prensa de fútbol y miles de hinchas expresaron su pesar ante la pérdida del argentino. Miguel Ángel Russo tuvo un gran logro en su carrera futbolística llevando muchas victorias.

Alianza Lima se despide

Como se recuerda, Miguel Ángel Russo estuvo en el Club de Alianza Lima a inicios de 2019 con grandes expectativas. Aunque empezó muy bien la temporada comenzó su aventura en el Matute con un buen ritmo, pero terminó con 10 partidos sin lograr una victoria y se apresuró su salida del club íntimo.

Es así como el club peruano también se hizo presente por medio de sus redes sociales para despedirse de su exentrenador. Además, de enviar su más sentido pésame a todos sus seres queridos, y tuvo la reacción de miles de fanáticos.

"El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019. ¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo!", expresaron en su red social.

El Club Alianza Lima expresa su más sentido pésame por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió a nuestro primer equipo en 2019.



¡Q.E.P.D. Miguel Ángel Russo! 🕊️ pic.twitter.com/Juce6a89DN — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 8, 2025

De esta manera, el argentino Miguel Ángel Russo falleció hoy 8 de octubre a sus 69 años de edad. La noticia fue dada por el Club Atlético Boca Juniors por medio de un comunicado tras haber estado ausente durante varios partidos. Así mismo, el club de Alianza Lima también expresó su pésame.