¡En exclusiva! Makano presenta su nuevo éxito "Tu juguete" en Habla Kausa

El cantante panameño Makano es un reconocido artista que causó revuelo a nivel mundial con varios éxitos como "Su nombre en mi cuaderno", "Déjame entrar" y más. Actualmente se encuentra en Perú para presentar su nuevo tema musical "Tu Juguete".

En el programa de Habla Kausa, llegó el reconocido artista Makano y estuvo contando sobre su carrera musical. A pesar de los años, sus canciones se han mantenido presentes en sus seguidores y durante sus conciertos por varios países, se siente orgulloso de escuchar al público cantar sus éxitos.

"Agradecido con la vida, me siento bendecido porque el hecho de que no sea un artista que este en tendencia, siento que estoy en sus corazones y en el playlist en cada ciudadano en todas partes del mundo. En cada concierto me encuentro fanáticos de todos los países. Me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que he podido alcanzar", expresó.