Ernesto Pimentel y Los 5 de Oro estarían preparando una sorpresa para la Serenata de Radio Karibeña

El artista Ernesto Pimentel es un reconocido presentador de televisión, cómico y cantante, que se ha ganado el cariño del público. Por medio de sus redes sociales, compartió un video donde aparece junto a los chicos de Los 5 de Oro ensayando juntos.

¿Se unen en una colaboración musical?

Ernesto Pimentel es un artista muy querido en la televisión peruana durante muchos años. Hace unos días, estrenó su película biográfica, donde cuenta desde su niñez, hasta su vida como artista y todos los obstáculos que tuvo que enfrentar. Además, ha lanzado muchos éxitos como "Dos Cervezas" feat. Azucena Calvay, "Tomar Para Olvidar", "Libre y Solterita" feat. Marisol, "Juraré No Amarte Más", "Cancioncita" y muchos más.

Por su parte, Los 5 de Oro viene cautivando al público con sus grandes éxitos musicales como "No Sufriré Por Nadie", "La Caballita", "Pa' Que Me Llaman", "Pa' Que me Invitan", "Que Locura Enamorarme De Ti", entre otros. Ahora, cuenta con una nueva delantera musical conformado por Moisés Vega, Jean Paul Zavala, Renzo Montenegro, Yarel Rojas y Jesús Sartori.

Por medio de sus redes sociales, Ernesto Pimentel compartió un video donde aparece ensayando en un estudio de grabación y a su lado se encuentran los chicos de Los 5 de Oro. Al parecer, la agrupación de cumbia viene preparando algo sorprendente con el artista para la Serenata de Radio Karibeña que se realizará este viernes 31 de mayo en Chorrillos.

Ernesto Pimentel y Los 5 de Oro ensayando juntos

¡La gran Serenata de Aniversario de Radio Karibeña!

El viernes 31 de mayo, Radio Karibeña estará en el Parque 'Bosque Encantado' de Fátima ubicado en Chorrillos para una gran serenata . A este gran evento musical llegarán los artistas Ernesto Pimentel, Deyvis Orosco, Estrella Torres, Papillón y Los 5 de Oro que harán gozar a todos con sus éxitos totalmente gratis desde las 3:00 p.m.

Por ser una ocasión muy especial, Radio Karibeña promete tener sorpresas, canastas, regalos y mucho más para todos sus seguidores fieles. Este evento musical será una previa a la celebración del gran concierto que se viene preparando por el 15 aniversario que se realizará en San Martín de Porres.

Además, se contará con la animación de todos los locutores de la radio como Andrea San Martín, Andrea Torres, Roxana Molina, Miguel Moreno, Marco Antonio Ibarra y Rolly Javier. Así que no te pierdas la oportunidad de disfrutar de Ernesto Pimentel junto a Los 5 de Oro.