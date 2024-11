¡Llegó Ricky Ricón! Dantes Cardosa estuvo en Ke Rica Mañana presentando "Parranda la Suavecita"

Dentro de la salsa y la cumbia, el cubano Dantes Cardosa se ha ganado el corazón de los peruanos por su voz. Hace poco llegó al Perú nuevamente y estuvo en el programa radial de Ke Rica Mañana para presentar sus canciones que le encantan al público.

¡Llegó Ricky Ricón a Ke Rica Mañana!

Hoy en el programa de Ke Rica Mañana, conducido por Marco Antonio Ibarra y Alexa Samamé, llegó Dantes Cardosa como invitado especial. El artista estuvo contando un poco de su vida viviendo en el extranjero y lo agradecido que se siente con el público peruano por apoyarlo en su carrera musical.

"He estado viviendo en Miami después de 14 años que estuve en Perú. Estoy muy contento, tengo proyectos por allá también y siempre regreso al Perú. Estoy muy feliz, tanto tiempo en el Perú que me ha recibido con tanto amor, con tanto cariño, de verdad que es una satisfacción enorme. Es mi segundo hogar, me recogieron, un cubanito, me adoptaron", expresó.

Además, el cantante Dantes Cardosa viene trabajando mucho en su carrera como solista junto a su propia orquesta. Durante el programa, contó sobre su carrera como solista y presentó en vivo sus nuevos temas musicales, haciendo bailar a la bella locutora Alexa Samamé.

"Ahí estamos creciendo poquito a poco, pero si contento y con muchas ganas. Estamos haciendo un trabajo muy bonito con Dantes Cardosa y orquesta, relanzando algunos temas. Versión media media lambada "Solo por un beso" y "Parranda la Suavecita", un ritmo muy contagioso, moderno", expresó.

Más sobre Dantes Cardosa

Dantes Cardosa es un artista cubano que llegó al Perú como parte de La Charanga Habanera, ganando gran popularidad a nivel nacional. El cantante conquistó al ritmo de la salsa, pero después decidió intentar un nuevo género musical y entró a la cumbia.

Es conocido por sus seguidores como 'Ricky Ricón' y dio voz a grandes éxitos musicales de la cumbia. Actualmente, viene trabajando como solista junto a su propia orquesta. Como lo comentó en la radio, el artista reside en Estados Unidos, pero viene muy seguido a Perú y se siente muy agradecido por el cariño del público.

Entre sus temas más sonados Dantes Cardosa están "No me quiero enamorar", "Juana Magdalena", "Parranda la negrita", "Parranda la suavecita", "La chica más bella", "Solo por un beso", "Me enamoré", "Un buen amor", "La incondicional" y muchos más que han conquistado al público sumando miles de reproducciones en su canal de YouTube.