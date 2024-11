¡Muy merecido! César BK recibe placa de reconocimiento por "Hoy te voy a olvidar" en Radio Karibeña

El cantante César BK ha sorprendido a nivel nacional con sus nuevas producciones musicales que viene superando miles y millones de reproducciones en YouTube. Por ello, hoy Radio Karibeña le entregó una placa de reconocimiento por más de 10 millones de vistas en el videoclip "Hoy te voy a olvidar".

En el programa de Habla Kausa, llegó el joven cantante César BK donde fue recibido con una placa de reconocimiento. Esto, por haber superado los 10 millones de vistas en el videoclip "Hoy te voy a olvidar", que se encuentra en su canal de YouTube. El artista expresó sentirse muy agradecido por este detalle de parte de Radio Karibeña.

"Chicos se pasaron, está hermosísimo y de todas maneras va para el estudio. Gracias a toda la gente, a la familia de Radio Karibeña que siempre me ha apoyado y siempre pone mis canciones. Muchísimas gracias, qué bonito detalle, que bonito detalle", expresó.

César BK también contó que fueron los primeros en llegar a los más de 100 mil trends en TikTok en el Perú. Por ello, expresó que se siente sumamente agradecido por sus seguidores que lo vienen apoyando en cada paso de su carrera musical y nuevo lanzamiento.

"Mis BK Lovers son lo máximo, yo no estaría donde estoy si no fuera por ellos. Muy agradecido por todas las cosas bonitas que me están pasando, siento que estoy en el momento más chévere de mi carrera", dijo finalmente.