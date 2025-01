Pamela Franco afirma sentirse más fuerte que nunca: "Estoy segura que será mi año"

El 2024 fue un año donde la cumbia peruana sonó con mucha fuerza a nivel nacional y entre las cantantes más sonadas estaba Pamela Franco. Ahora, la artista expresó que viene este 2025 con mucha más fuerza y éxitos.

Pamela Franco ha tenido un 2024 lleno de muchos éxitos. A pesar del ampay a su expareja, se enfocó en su carrera musical y lanzó varios éxitos musicales que la llevaron a convertirse la más sonadas del país. Además, se unió junto al futbolista Christian Cueva para sacar dos temas que hicieron sonar con más fuerza.

Después de haber cerrado con broche de oro con dos conciertos en Lima, la artista ya dio su primera presentación del 2025. La cantante dedicó unas palabras al público donde afirma que este año viene con más fuerza que nunca y que siempre se va levantar ante las adversidades.

"Me siento más fuerte que nunca y agradecida con ustedes por su cariño. Son mi mejor respaldo. La vida es lo más valioso que tenemos. Por ello, debemos cuidarla en todo momento. Me he caído pero siempre me he levantado. Gracias por todo", expresó.