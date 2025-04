Papillón: Semifinalistas sorprendieron con su talento en 'Mande Quien Mande'

Papillón es una de las orquestas más sonadas del país que viene sumando muchos éxitos musicales que hacen bailar al público. Actualmente, se encuentra en la búsqueda de su nueva integrante y hoy se llevó a cabo la primera semifinal del casting en el programa de 'Mande quien mande'.

¡Semifinal en 'MQM'!

Desde hace semanas, se viene buscando a la nueva voz de Papillón que complemente su delantera musical. En esta ocasión, la agrupación viene realizando su casting en el programa en vivo 'Mande quien mande', donde cada una de las participantes deslumbra con su voz en vivo.

Recordemos que fueron 31 jovencitas que pasaron a las semifinales del casting. Hoy lunes 14 de abril se realizó la primera semifinal donde toda la delantera oficial del grupo estuvo presente. Además, se contó con un jurado de lujo con los reconocidos artistas Yahaira Plasencia, Pedro Loli y Amy Gutiérrez, quienes estuvieron viendo cada detalle de las semifinalistas.

Por su parte, la cantante Nicole Flores reveló lo que debe tener la nueva voz de Papillón: "Desde ya, todas las chicas son ganadoras porque es difícil estar acá, de todos los videos ellas son las seleccionadas semifinalistas. Además de talentosas porque todas lo son, debe ser una chica con bastante carisma que conectar llegar al público, buena voz, desenvuelta, carismática".

¡Encantaron con su talento!

Antes que comience con el casting, primero la vocalista Karen Peña estuvo bailando al lado de dos participantes que se desenvolvieron muy bien con los pasos del grupo. Sin duda, cada una de las participantes viene a darlo todo para este competencia que se ha puesto más fuerte.

En esta ocasión, tres chicas pasaban al escenario para cantar sus mejores temas y el jurado tenía que solo elegir a una que pase a la final del casting. Es así como las semifinalistas interpretaron los sonados temas "Amor Ilegal", "Ay amor", "Amor Ilegal", "Quién no lloró por amor", "Mix Juan Gabriel", "Mix Chicas del Can", "Me emborracharé", entre otros más.

Hasta el momento, ya varias participantes han pasado a la gran final del casting del grupo, elegidas por el jurado especial conformado por Yahaira Plasencia, Pedro Loli y Amy Gutiérrez. Muy pronto se llevará a cabo la segunda semifinal y así poder pasar a la gran final. Después de más de 800 chicas que han mandado su video al casting, solo una formará parte de la reconocida agrupación de Papillón.