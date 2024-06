¡Qué lindos! Víctor Yaipén de Orquesta Candela baila junto a sus nietos y enternece las redes

La agrupación de Orquesta Candela es una de las más importantes de la cumbia peruana y fue fundado por el gran Víctor Yaipén. El maestro se encuentra dirigiendo el grupo junto a sus hijos y por medio de las redes sociales, compartieron un bello momento donde el músico baila junto a sus nietos.

Don Víctor Yaipén y sus nietos

Orquesta Candela es una agrupación de la cumbia peruana que se formó hace más de 30 años. Bajo el mando de Don Víctor Yaipén, se crearon los éxitos 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

Por medio de las redes sociales, la agrupación siempre comparte divertidos videos junto a su música. También, comparten diferentes momentos que pasan en familia. Una de sus últimas publicaciones se puede ver al gran músico junto a sus nietos bailando al ritmo de la cumbia.

"Papá Víctor y sus nietos disfrutando de una linda tarde haciendo el trend de 'Si No Te Tengo' que grabamos junto al Grupo 7 y que está próximo a llegar al millón de vistas en YouTube", comentaron.

El video se volvió viral en redes sociales con miles de reproducciones y muchos usuarios elogiaron el gran cariño que se tienen como familia. Además, muchos usuarios se emocionaron por ver nuevamente al gran Víctor Yaipén, deseándole las mejores bendiciones.

Es todo un éxito "Si No Te Tengo"

El grupo de cumbia se unió junto a Grupo 7 de Al Fondo Hay Sitio para estrenar el sencillo musical. "Si No Te Tengo" es una canción compuesto por Juan Carlos Fernández y se estrenó en la misma serie de televisión. El videoclip se encuentra disponible en el canal de YouTube de Orquesta Candela.

Este nuevo éxito le ha encantado al público peruano, quienes han dejado muy buenos comentarios en redes sociales. Además, el videoclip de "Si No Te Tengo" está a punto de superar el millón de reproducciones con 996 mil vistas.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo. Además, los hermanos siguen avanzando con nueva música y manteniendo el legado de su padre. Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con William Luna, compositor del famoso sencillo.