¡Qué tal dueto! Tefi Valenzuela y Orquesta Candela cantan juntos el tema "No me mientas"

Orquesta Candela es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país que ha cautivado al público con muchos de sus éxitos. Hace poco, el grupo se encontró con la artista Tefi Valenzuela y sorprendieron cantando juntos.

¡Sorprendieron con un dueto!

En los últimos días, se ha venido celebrando el aniversario de Arequipa con diferentes conciertos para sus pobladores. Entre ellos, está la artista Tefi Valenzuela que regresó a su tierra para cantar sus éxitos musicales. En el mismo evento musical, también se presentaron los chicos de Orquesta Candela.

Al parecer, después de su presentación la cantante se encontró con los integrantes de la agrupación de cumbia. Tefi junto a Billy Yaipén cantaron juntos la famosa canción "No me mientas" al ritmo de Víctor Yaipén Jr. con su ukelele y Donald Yaipén. Sin duda la interpretación de ambos, dejó sorprendido al público en las redes sociales.

"Una cantadita con mis amigos, un gustazo reencontrarlos en mi tierra amigos de Orquesta Candela", expresó la artista en sus redes sociales con el video que ya viene sumando miles de reproducciones en TikTok.

Sobre 'No me mientas'

Recordemos que esta canción "No me mientas" fue compuesto por el gran William Luna y luego, Orquesta Candela lo lanzó en versión cumbia. Después, el grupo de cumbia cantó este tema al lado del reconocido cantante Jerry Rivera, convirtiéndose en un éxito.

Este tema se ha posicionado entre uno de los más sonados de la agrupación y cuenta con miles de reproducciones en YouTube. Se ha convertido en todo un clásicos, por ello lo interpretan en cada uno de sus conciertos a pedido de sus seguidores.

Sobre Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo que ha guiado durante todos estos años. Ahora, los hermanos siguen avanzando con nueva música y manteniendo el legado de su padre.

Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con William Luna, compositor del famoso sencillo. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

Orquesta Candela viene preparando muchas sorpresas para sus seguidores y colaboraciones musicales. Aunque, después de cantar un poco con Tefi Valenzuela, podrían unirse para cantar este clásico tema de cumbia "No me mientas", juntos.