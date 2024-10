Tito El Bambino se declara fan de la cumbia peruana: "Me fascina, lo gozo"

El artista puertorriqueño Tito El Bambino es uno de los cantantes del reggaetón más importantes a nivel internacional. En una entrevista, el intérprete contó que cuando llega al Perú, le encanta escuchar cumbia y lo disfruta.

En una entrevista realizado por Infobae, Tito El Bambino reveló que cuando llega al suelo peruano y algún artista peruano abrirá su concierto con cumbia, sale a disfrutarlo. Como se conoce, el cantante puertorriqueño se ha presentado últimamente en el país y ahora, regresó nuevamente para un concierto en el Estadio Nacional.

"Me encanta mucho la cumbia cuando estamos en los diferentes conciertos. La cumbia que ustedes interpretan me fascina. Cada vez que estamos en show y ponen alguien a abrir con ese ritmo musical, me lo gozo, me voy antes para disfrutar. En grupo para decirte 'me gusta este como tal', me lo reservo porque no me gusta hacer sentir mal a nadie", expresó.