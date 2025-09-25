Alianza Lima vs Universidad de Chile EN VIVO: horarios y dónde ver el partido por Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima visitará este jueves 25 de septiembre a Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se disputará desde las 19:30 horas (hora peruana) y marcará un duelo decisivo para los 'blanquiazules', que buscarán mantener vivo su sueño internacional.

¿Cómo llegan Alianza Lima y la U. de Chile?

El cuadro dirigido por Néstor Gorosito llega con la intención de sumar su sexto triunfo consecutivo en instancias eliminatorias internacionales durante esta temporada. En la Copa Libertadores, Alianza Lima superó a Nacional Asunción, Boca Juniors y Deportes Iquique; mientras que en la Sudamericana dejó en el camino a Gremio y Universidad Católica.

La única baja confirmada para el equipo peruano es Carlos Zambrano, suspendido por expulsión. Sin embargo, Paolo Guerrero estaría disponible para el duelo en Chile. Además, se prevé que Pedro Aquino y Alan Cantero sean novedades en el once titular tras su destacada actuación en la reciente victoria ante Comerciantes Unidos por la Liga 1

A pesar de la ventaja anímica, el conjunto peruano enfrentará ciertas complicaciones: jugará a puertas cerradas por un castigo de la Conmebol contra la U. de Chile y no podrá ser local en el Estadio Nacional, actualmente en remodelación para el Mundial Sub 20.

Por su parte, Universidad de Chile, también llega con algunas recuperaciones importantes, como Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio, aunque aún no está definido si formarán parte del once inicial. Marcelo Díaz quedó descartado tras sufrir un desgarro.

Alianza Lima vs. U. de Chile: alineaciones posibles

Alianza Lima podría formar con: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco; Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos. La dirección técnica estará a cargo de Néstor Gorosito.

Universidad de Chile presentaría a: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra, bajo la conducción de Gustavo Álvarez.

📝 Revisa a los 2️⃣5️⃣ citados por Gustavo Álvarez para enfrentar a Alianza Lima, a las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso 🏟️#VamosLaU 🔵🔴https://t.co/Hhs3YFgVJ6 — Universidad de Chile (@udechile) September 25, 2025

¿A qué hora y en canal ver el Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido se jugará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo y será transmitido para todo Perú por DSports, disponible en la parrilla de DIRECTV y en streaming a través de la plataforma DGO. El choque comenzará a las 19:30 horas en Perú y a las 21:30 horas en Chile, y promete un espectáculo cargado de emociones y estrategia.

En conclusión, con la temporada internacional en juego y un histórico choque frente a un rival de peso, Alianza Lima buscará imponer su experiencia y consolidar su camino hacia las semifinales de la Copa Sudamericana, mientras que Universidad de Chile intentará aprovechar su localía y la recuperación de jugadores clave para dar la sorpresa.