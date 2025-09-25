Alejandra Argumedo pide disculpas tras insultar a pasajeros en el Metropolitano: "Me duele"

El caso de Alejandra Argumedo continúa generando controversia en todo el país ya que fue señalada por lanzar insultos racistas contra pasajeros del Metropolitano. La joven ahora rompió su silencio tras varios días y difundió un video en el que pidió disculpas públicamente, admitiendo la gravedad de lo ocurrido y reconociendo el impacto negativo de sus palabras.

La agresión verbal de Alejandra Argumedo

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en tema de debate nacional. Usuarios de distintas plataformas exigieron sanciones ejemplares y subrayaron que la violencia verbal también constituye una forma de agresión.

La polémica no tardó en escalar al terreno institucional. La Procuraduría del Ministerio de Cultura presentó una denuncia en su contra, argumentando que sus expresiones constituyen un acto de discriminación étnico-racial que atenta contra la dignidad de las personas. Por otro lado, la Fiscalía abrió una investigación preliminar para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones.

Dentro de las diligencias dispuestas se encuentran una evaluación psicológica a la joven, la revisión de sus antecedentes y su declaración formal en calidad de investigada. Las autoridades consideran estas medidas como urgentes, destacando que el caso no solo involucra a una persona, sino que envía un mensaje firme contra la normalización del racismo en espacios públicos.

En paralelo, distintos sectores se pronunciaron para rechazar el comportamiento de la influencer. Empresas como Norky's aclararon que la joven no mantiene ningún vínculo laboral con ellas, en un intento de desmarcarse de la controversia y dejar en claro su postura frente a expresiones discriminatorias.

Las disculpas de Alejandra Argumedo

Después de todo el escándalo, Alejandra difundió un video en el que explicó que se ha visto afectada por los ataques en redes sociales. Si bien evitó dar detalles sobre las circunstancias que motivaron su conducta, adelantó que en algún momento dará a conocer su versión completa.

"Me duele haber sido parte de algo tan dañino como es la discriminación. Con mis palabras herí a muchas personas, no solo a los que estuvieron presentes, sino a millones de peruanos que se han visto ofendidos con lo que yo dije. Por eso, desde el corazón, pido perdón a los que estaban presentes y a quienes se sintieron agredidos al escucharme", dijo en un video que se ha difundido en redes sociales.

Es así que, el episodio protagonizado por Alejandra Argumedo no solo expone una conducta individual, sino que refleja la persistencia del racismo en espacios públicos. Su disculpa abrió la discusión sobre la necesidad de sanciones firmes para evitar la normalización de expresiones discriminatorias en la sociedad peruana.