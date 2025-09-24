RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡NO TUVO SUERTE!

¡De héroe a villano! Gianluca Lapadula volvió al gol pero falla penal y Spezia queda fuera de la Copa Italia

El delantero peruano marcó el empate para Spezia tras cuatro meses sin goles, pero falló su disparo en la tanda de penales y su equipo quedó eliminado ante Parma.

24/09/2025

Gianluca Lapadula volvió a celebrar un gol tras cuatro meses de sequía, pero su alegría duró poco. En la segunda ronda de la Copa Italia, el delantero peruano anotó el empate 2-2 para Spezia frente a Parma, pero falló su disparo en la tanda de penales y su equipo quedó eliminado de la competencia.

Lapadula de héroe a villano

El atacante ingresó al minuto 57 en reemplazo de Gabriele Artístico, cuando Parma dominaba el marcador 2-1 y parecía encaminado a la clasificación directa. Sin embargo, Spezia se quedó con diez jugadores y Lapadula apareció para cambiar la historia del partido.

Al minuto 82, el delantero de la Selección Peruana recibió un pase dentro del área, giró de media vuelta y, con un remate cruzado que sufrió un desvío, anotó el 2-2 para Spezia. Este gol representó su primero de la temporada y el primero desde mayo, cuando había marcado en la derrota 2-3 ante Cremonese por la Serie B.

El empate forzó la definición desde los doce pasos, donde Spezia inició con un error de Edoardo Soleri y se vio obligado a remontar. Lapadula tuvo su turno en la cuarta ejecución, pero falló. Esto permitió que Parma se impusiera 4-3 en los penales, a pesar de que Alessandro Circati también erró su tiro. El gol decisivo lo convirtió Christian Ordóñez, ex Vélez Sarsfield, consolidando la eliminación del equipo italiano.

Situación actual del Spezia Calcio

El curso anterior dejó un sabor amargo en Spezia. El equipo, dirigido por Luca D'Angelo, luchó por el ascenso directo a la Serie A, pero terminó tercero en la Serie B con 63 puntos, detrás de Sassuolo y Pisa, y clasificó a los 'play-offs'. Durante esta fase, superó a Catanzaro en semifinales con un marcador global de 4-1, destacando el triunfo 2-1 en casa.

En la final, Spezia cayó 3-2 frente a Cremonese en su estadio, lo que le impidió alcanzar la máxima categoría del fútbol italiano. El técnico reconoció la decepción del equipo, pero también resaltó el esfuerzo de los jugadores y el apoyo de la hinchada, destacando que la temporada mostró la competitividad y entrega del plantel.

En conclusión, Lapadula vivió un duelo de emociones en la Copa Italia, su gol rompió un largo período sin anotaciones pero el fallo en los penales transformó al héroe en protagonista de la eliminación. Spezia, pese a la entrega de sus jugadores, sigue enfrentando desafíos para consolidarse en la máxima categoría del fútbol italiano.

Temas relacionados Copa Italia Deportes Gianluca Lapadula Parma Serie B Spezia

