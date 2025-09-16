Tula Rodríguez sobre denuncia a 'Chiquito' Flores por pensión de su último hijo: "Me daría pena que sea verdad"

La conductora de televisión Tula Rodríguez rompió su silencio después de que Katherine Damián Pinedo, madre del hijo menor de Juan 'Chiquito' Flores, acusara al exarquero de Universitario de no reconocer legalmente al niño y de aportar solo una pensión de 300 soles mensuales.

Tula Rodríguez lamenta la acusación a 'Chiquito Flores'

En una entrevista con el programa "Todo se filtra", Tula Rodríguez fue consultada por el caso de su expareja. Aunque aclaró que desconocía la denuncia, dejó en claro su postura frente a la responsabilidad paterna.

"Me daría mucha pena que eso sea verdad, un hijo es sagrado y alguien que no quiere a sus hijos no puede ser un buen ser humano. Quiero creer que es un error. Justo me dijeron, no sabía nada, pero si es así es una lástima, no por él, sino por los seres humanos. Como adultos tenemos que hacernos responsables de los hijos y estar en el momento que necesitan", expresó la exvedette.

Además, Rodríguez aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres, sugiriendo que piensen bien antes de tener hijos con una pareja, comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia la situación de Juan Flores.

"Nosotras las mujeres hay que pensar a quién le damos hijos también, hagamos un mea culpa nosotras", sentenció, resaltando la importancia de la planificación familiar y la responsabilidad compartida.

¡Quiere enamorarse de nuevo!

En una entrevista con el programa 'Más Espectáculos', Tula Rodríguez fue consultada sobre su vida amorosa. La actriz recuerda que hace un tiempo alguien trató de tocar la puerta de su corazón, pero no llegó a nada. Aún así, revela que su hija estaba enterada de ello.

"Una vez dije 'hay voy a ver', pero no. Igual ella (su hija) lo sabía, una vez conversamos, sabe que mamá tiene derecho a enamorar y hacer su vida, pero me dedico 100 por ciento a ella", señaló.

Así mismo, afirma que ya tiene el derecho de empezar nuevamente en su vida sentimental con alguien más. Aunque agrega que ninguno ha llegado para moverle el piso como lo tuvo con su esposo Javier Carmona.

"Han pasado ocho años de todo esto, en 15 años de la partida legal cuando se fue de este mundo. Creo que ya tengo derecho, pero todavía no ha llegado alguien que me mueva el piso", agregó.

Tula Rodrígue en más espectáculos pic.twitter.com/muHQq9ULGi — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 17, 2025

Las palabras de Tula Rodríguez resonaron entre sus seguidores, quienes destacaron su llamado a la responsabilidad paterna y su franqueza sobre la maternidad. Mientras el caso de Juan 'Chiquito' Flores continúa generando comentarios, la conductora deja claro que, más allá de las polémicas, está lista para una nueva etapa en su vida.