Paolo Guerrero protagoniza altercado con periodista EN VIVO: "No te iba a dar entrevista a ti"

Tras la derrota ante Canadá y la casi eliminación de la Copa América, Paolo Guerrero expresó toda su frustración contra un periodista nacional durante una transmisión en vivo. El incidente ocurrió cuando el máximo goleador de la Selección Peruana se dirigía desde los camerinos del estadio hacia el bus del equipo y se encontró con un hombre de prensa en el camino.

Por tal motivo, el 'Depredador' le dejó en claro que no le iba a dar una entrevista al periodista Fernando Egúsquiza. Su fuerte respuesta llamó la atención de los usuarios en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero y su fuerte respuesta contra periodista de Latina

Paolo Guerrero mostró su enojo tras el partido entre Perú y Canadá, correspondiente a la segunda fecha de la Copa América. La derrota de la selección peruana no fue bien recibida por el capitán, quien expresó su descontento durante una conversación con la prensa, dirigiéndola especialmente contra un periodista a quien le recordó que no iba a hablar con él.

El periodista de Latina, Fernando Egúsquiza, le preguntó a Paolo Guerrero por qué la Bicolor perdió ante su rival en el partido. "¿Por qué crees que se perdió el partido hoy?", consultó el hombre de prensa, lo cual no le gustó al 'Depredador'.

Aunque el exjugador del Bayern Múnich no profundizó en el asunto, insinuó que hubo algo que le molestó y por eso no deseaba hablar con él. A pesar de ello, el reportero continuó insistiendo en hacerle la pregunta. "Sí, lo sé, pero si quieres no contestas, no hay ningún problema. ¿Puedo preguntar o no? Si me dejas preguntar, pregunto, sino...", respondió. "Yo te pregunto por qué el equipo pierde hoy (ayer)", agregó.

¿Por qué perdimos ante Canadá?

Después del tenso momento, Paolo Guerrero accedió a responder las preguntas del periodista deportivo y señaló que la selección peruana fue mucho mejor que Canadá, pero el contragolpe que resultó en gol para el rival fue el único error del partido.

"No es que no tomamos confianza con 10 hombres, creo que el equipo fue superior a Canadá, dominamos todo el partido y estando con 10 jugadores lo dominamos. Ellos desde el primer tiempo se caían solos con la pelota, hacían tiempo, no quería jugar. Inclusive, como lo acabo de decir, estando 0-0 y nosotros con 10, ellos no querían jugar, se demoraban. Acabamos pagando caro ese contragolpe en que nos hicieron el gol", respondió el Depredador.