Hijo de Nicola Porcella no cree que su padre pueda encontrar el amor: "Si reencarnas quizá"

Nicola Porcella es un reconocido artista peruano en tierras mexicanas que viene causando revuelo junto a su familia entre miles de seguidores. En una transmisión en vivo, ambos conversaban si el recordado 'Capi' podría encontrar el amor y su hijo le da una negativa.

El peruano Nicola Porcella ha conquistado a nivel de Latinoamérica con su forma única de ser, carismático y transparente. Aunque actualmente se encuentra en medio de muchos proyectos, grabaciones y ensayos. Se encontraría en la búsqueda del amor de su vida. Como lo anunció hace un tiempo, Porcella participaría en un reality donde le buscarán su media naranja.

Ante ello, el joven estuvo en una transmisión en vivo por sus redes sociales junto a su hijo. Aquí, conversaron sobre esa posibilidad de que encuentra a una pareja que lo acompañe por toda su vida. Lamentablemente, su hijo no cree que eso pueda ser posible y lo bromeo.

"Me vas ayudar a conseguirte mamá nueva o ¿no? ¿Tú crees que yo consiga el amor? la verdad, sé honesto", le pregunta Nicola Porcella y su hijo responde: "Pero si reencarnas quizá". Nuevamente, el artista le pregunta: "Crees que no nací para el amor (su hijo lo afirma) pero con tu amor me basta".