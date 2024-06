¡No se rinde! Luisito Sánchez revela que hará lo que sea para reconquistar a Leslie Moscoso: "Es mi vida"

Luisito Sánchez, exmiembro del grupo Skándalo, se mantiene al margen de los escándalos, pero recientemente sorprendió al afirmar que no se rendirá y buscará reconstruir su relación con Leslie Moscoso, madre de su hijo y expareja a quien ha apoyado en momentos difíciles.

Expresó su determinación de luchar por ella, aunque la propia actriz cómica ha negado que exista esa posibilidad. Sin embargo, él dejó en claro que no se rendirá y buscará la reconciliación con su expareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luisito Sánchez buscará reconquistar a Leslie Moscoso

Recientemente, el exintegrante del grupo Skándalo declaró para un medio local que ha hecho todo lo posible para reconquistar a Leslie Moscoso, quien es su expareja. A pesar de que la actriz cómica ya lo 'choteó', él ha dejado en claro que seguirá intentando hasta conseguirlo. "Le estoy tirando como dos costales de 'maicito', pero ya me choteó públicamente, me encanta que lo haga, yo seguiré insistiendo todos los días porque el que la sigue la consigue", señaló en un primer momento para Trome.

Asimismo, juró que no se dará por vencido y que su relación de padres es muy buena y resaltó las cualidades de Leslie Moscoso. "Tenemos una relación de padres muy chévere, estamos pasando por un momento bonito y recuperando el tiempo perdido con nuestro hijo. Amo a Leslie, la adoro, es mi vida, es mi cielo y es la catedral, así que no existe nadie más. La quiero mucho, es una buena mujer, una excelente madre y es lo máximo", añadió.

Así, afirmó que actualmente están aprovechando el tiempo perdido con su hijo en común y que la sigue amando, dejando claro que aún está enamorado de ella a pesar de los años separados.

¿Leslie Moscoso 'choteó' a Luisito Sánchez?

A pesar de las intenciones de Luisito Sánchez, hace unas semanas Leslie Moscoso también dio declaraciones sobre el tema y dejó en claro que no tenía interés en retomar dicha relación. No obstante, resaltó que se llevan muy bien como padres en esta nueva etapa.

"Esta imagen es de 2 padres que decidieron dejar sus diferencias de lado por su hijo... No saben lo que Jeyko vivió, mi único objetivo es verlo tranquilo, feliz y sonriente. No me perdono lo que vivió por mi culpa", señaló tras mostrarse junto a él y su 'engreído' en una fotografía que presumió públicamente.

Muchos usuarios en línea reaccionaron al ver a ambos posando felizmente junto a su hijo después de pasar una tarde juntos por el cumpleaños del niño. La participante de 'El Reventonazo de la Chola' descartó cualquier posibilidad de una futura reconciliación. "Así que no hay, no habrá ningún tipo de relación entre nosotros, más que la de padres. No especulen", señaló Leslie Moscoso.