Jonathan Maicelo molesto tras sentencia por agresión a Samantha Batallanos: "Ese juicio estaba ganado, no sé qué pasó"

Tras ser sentenciado por la denuncia de agresión presentada por Samantha Batallanos, el exboxeador Jonathan Maicelo aseguró en la "La Noche Habla" que el juicio fue injusto y que tenía todas las pruebas a su favor. ¿Qué más dijo? Aquí te contamos.

Luego de ser condenado por agredir a Samantha Batallanos, el boxeador Jonathan Maicelo se pronunció en el programa "La Noche Habla" y aseguró que la sentencia fue totalmente injusta.

Recordemos que el Décimo Primer Juzgado Penal Unipersonal de Lima lo sentenció a un año y ocho meses de prisión suspendida, aunque esta fue convertida en 86 jornadas de trabajo comunitario, y lo obligó a llevar terapia psicológica. Esto, tras la denuncia de agresión presentada por la modelo.

Mediante una llamada con el programa de espectáculos, Maicelo se mostró molesto y dijo que tenía pruebas que lo favorecían.

"Totalmente injusta. Nosotros tenemos las grabaciones del juicio con las contradicciones. Aparte de eso, yo he mostrado pruebas y las muestras no demuestran ningún tipo de golpes" , declaró.

El exboxeador contó que en su momento, el conductor Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', habría apoyado a Samantha.

"Yo me recuerdo que este caso lo está apoyando el Chibolín, incluso le puso un abogado... Después Chibolín cae preso y ese abogado nunca más apareció en los juicios" , comentó.

Según Maicelo, la denunciante no fue clara durante el proceso legal. Incluso afirmó que iba a ganar el juicio, pero no entiendo qué sucedió.

"Mientras que ella cuando le hacía la fiscal las preguntas, se contradecía" , afirmó. Y fue más directo al decir: "Este juicio estaba ganado, porque nosotros presentamos pruebas. Hubo contradicciones. Por ende, ese juicio estaba ganado, no sé qué pasó".

¿Querían sacarle dinero? El deportista también reveló que, según su percepción, Samantha buscaba una reparación económica.

"Ella quería ganar el juicio y hacer una reparación civil de mucho dinero, pero no le pintó porque se demoró", señaló. Y aclaró que no usó influencias. "Estoy gastando dinero en abogados y no estoy gastando dinero en influencias", agregó.