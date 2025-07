Jonathan Maicelo tras condena por agresión a Samantha Batallanos: "Qué pena que se use lo que le pasó a Korina"

¡Sigue la polémica! Jonathan Maicelo recientemente fue condenado por el Poder Judicial a un año y ocho meses de pena privativa de libertad, aunque esta fue convertida en 86 jornadas de trabajo comunitario. La razón fue una denuncia por agresión física a su expareja, Samantha Batallanos.

El exboxeador salió a hablar al respecto y acusó a su ex de aprovecharse del contexto mediático generado por el caso de Korina Rivadeneira.

Maicelo no acepta condena por agredir a Samantha y lanza indirecta

¡No se queda callado! Jonathan Maicelo vuelve a estar en el centro del escándalo luego de que el Poder Judicial lo condenara por agredir a su expareja, la modelo Samantha Batallanos.

El exboxeador recibió un año y ocho meses de pena privativa de libertad, que fue cambiada por 86 jornadas de trabajo comunitario y la obligación de seguir terapia psicológica. Sin embargo, el deportista no aceptó la sentencia y se defendió con todo.

"Estoy muy tranquilo, porque yo sé que tengo la verdad en mí", declaró firme frente a las cámaras de "América Espectáculos".

Niega todo y no se siente culpable. Maicelo negó haber cometido algún tipo de agresión contra Samantha. Según él, no tiene por qué arrepentirse de algo que nunca hizo.

"No tengo que hacer un mea culpa de algo que no hice. Yo solo peleo con hombres, no con mujeres. Yo nunca he vivido un caso de violencia en mi casa", aseguró.

@ameg_pe 23.07.25 | Jonathan Maicelo no acepta condena por agredir a Samantha Batallanos y hace desatinada acusación. Fuente: América Espectáculos ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Incluso, lanzó una fuerte acusación contra su ex. Para Maicelo, Samantha aprovechó la coyuntura del caso de Korina Rivadeneira para hablar de su situación.

"Qué pena que se use lo que le pasó a la muchacha Korina, que fue una agresión que se ve visualmente, para sacar un comunicado, ¿no? Justo ahora. ¿No te parece que está aprovechando la coyuntura de lo que le ha sucedido a Korina para sacar un comunicado?", dijo molesto.

"Tengo pruebas para demostrar mi verdad"

El exboxeador contó que tiene videos y documentos que prueban que las acusaciones en su contra no son ciertas. Según él, hay muchas contradicciones en lo que dijo Samantha. Además, recordó que después del supuesto ataque, ellos retomaron la relación.

"Ella dijo que la golpeé afuera del local, pero mostré los videos y no se ve nada. Luego dice que fue en las manos, pero después cambia y dice que fue en el ojo. Eso no sale en el parte médico. Hay muchas contradicciones que voy a demostrar", explicó. "¿Por qué regresó conmigo entonces? Si supuestamente la agredí. ¿No te preguntas eso?", lanzó.

No teme por su imagen. A pesar de la condena y las críticas, Maicelo afirmó que su carrera no ha terminado, porque él no se considera una figura pública, sino un emprendedor.

"Yo no tengo carrera, soy empresario. Me dedico a mis negocios, doy trabajo a muchas familias. Esa es mi carrera. Voy a salir limpio de esto y reafirmo mi inocencia. De todas maneras, yo enseñé pruebas y no entiendo por qué fue esta decisión tan injusta", declaró.

Jonathan Maicelo asegura que apelará la sentencia por la agresión a Samantha Batallanos y está convencido de que saldrá bien librado. Además, mencionó el caso de Korina Rivadeneira para relacionarlo con su tema. Por ahora, el caso sigue dando que hablar y él promete defenderse hasta el final.