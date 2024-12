Reimond Manco contó que rechazó invitación al podcast 'Enfocados' de Farfán y Guizasola: "Me dejó de hablar"

Reimond Manco, exfutbolista de Alianza Lima y una de las figuras más polémicas del fútbol peruano, compartió una inesperada revelación sobre su decisión de no asistir al programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En una entrevista reciente en 'Sin Filtro', Manco explicó las razones detrás de su negativa y cómo eso provocó un distanciamiento con Guizasola.

Todo comenzó cuando Roberto Guizasola contactó a Reimond para invitarlo a ser parte del programa. Manco, quien siempre ha sido conocido por su carácter fuerte, explicó que le debía un favor a Guizasola, ya que el exjugador había asistido a su programa en el pasado. Sin embargo, tras ver cómo se desarrolló el primer episodio de 'Enfocados', Reimond cambió de opinión.

"Yo decidí tener una línea en la cual me voy a mantener, con trabajo o sin trabajo. Cuando 'Enfocados' salió, Roberto Guizasola me escribió para ir a su programa y yo le debía dos visitas porque él había ido a mi programa. Pero después de ver el primer programa, yo le dije que esa no es mi línea", contó.