¿Vuelve el Rayo? Selección Peruana lanza importante anuncio sobre Luis Advíncula

La Selección Peruana se prepara para su próximo encuentro ante Brasil este martes 15 de octubre por las Eliminatorias 2026. La Bicolor espera sumar puntos en este partido y asegurar su cupo para el Mundial Norteamérica 2026. Sin embargo, las recientes bajas del plantel peruano han preocupado a los hinchas.

Tal es el caso de Luis Advíncula, quien hasta el momento no ha sido confirmado para este encuentro. No obstante, la Bicolor publicó un importante anuncio al respecto dando la esperanza de que 'El Rayo' pueda jugar ante Brasil. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

¿Luis Advíncula jugará contra Brasil?

A través de las redes sociales de la Selección Peruana, un motivador video llamó la atención de los hinchas. En las imágenes, la Bicolor mostró las jugadas de Luis Advíncula previo al encuentro contra Brasil por las Eliminatorias 2026. Además, dejó un mensaje alentador que dejaría entrever la participación de 'El Rayo' en dicho encuentro.

"¡Vamos Lucho! Que esa energía y velocidad que te caracteriza siempre esté a tope en todos los partidos ¡Arriba Perú", fue el mensaje que se puede leer en la red social de la Selección Peruana.

La publicación no pasó desapercibida por los hinchas peruanos, quienes rápidamente expresaron su sentir. No obstante, tal parece que los hinchas peruanos no estarían del todo contentos con el posible regreso de Luis Advíncula para este próximo encuentro ante Brasil.

"Cuando las papas quemaban se hizo el "lesionado". Antes de eso se hizo suspender para regresar lo más pronto a jugar por Boca. Ahora que ganamos, quiere salir en la portada...", "Así no más, estamos completos. Que se se vaya a Boca", "Ya se dió cuenta que su presencia no es necesaria. Sus engreimientos de no querer jugar aburren", comentaron algunos usuarios enojados en la red social de la Bicolor.

¿Por qué se ausentó Luis Advíncula?

Previo al encuentro contra Uruguay, Luis Advíncula se encontraba con molestias musculares tras finalizar con los entrenamientos de la Selección Peruana. Como se sabe, el 'Rayo' no pudo estar en el encuentro contra la 'Celeste', lo cual no fue bien recibido por los hinchas peruanos.

Tras ello, expresaron su descontento a través de las plataformas digitales. Pese a que Luis Advíncula en reiteradas ocasiones ha dejado en claro el compromiso que tiene con la Bicolor, muchos peruanos criticaron que no haya estado presente en el partido contra Uruguay.

Ahora, el equipo peruano ha dejado en claro que llegará con todo para su próximo encuentro contra Brasil. Pese a que no se ha confirmado si Luis Advíncula estará presente en este partido por las Eliminatorias 2026, la Bicolor resaltó su importancia dentro del campo de juego.