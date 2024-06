¡Agárrate, Milett! Gabriela Herrera sería nueva estrella en programa de Tinelli: "Está en propuesta"

Gabriela Herrera podría estar preparándose para una gran oportunidad en la televisión argentina de la mano de Marcelo Tinelli. La noticia ha causado revuelo en el mundo del espectáculo, ya que sería la segunda peruana en participar en uno de los programas del famoso presentador argentino, después de Milett Figueroa.

Gabriela Herrera sería nueva estrella de programa de Tinelli

Gabriela Herrera, la conocida bailarina y cantante peruana, podría estar a punto de dar un gran salto en su carrera. La talentosa artista ha revelado que recibió una propuesta para participar en uno de los programas de Marcelo Tinelli en Argentina. La noticia ha generado gran expectativa en el mundo del espectáculo, ya que sería la segunda peruana en formar parte de un show del famoso presentador argentino, después de Milett Figueroa.

Gabriela Herrera fue abordada por las cámaras de "Amor y Fuego" a la salida de su espectáculo en la Estación de Barranco, "Cachudes, pero conchudes". La reportera del programa le preguntó directamente sobre los rumores de su participación en un nuevo proyecto de Marcelo Tinelli.

"Nos ha contado por ahí un pajarito que eres el nuevo 'jale' de uno de los programas de Tinelli. ¿Es cierto que vas a ser parte de 'Cantando'?", inquirió la reportera.

Visiblemente sorprendida, Gabriela respondió: "Hay una propuesta que me llegó. La verdad, estoy un poquito nerviosa y ansiosa a la vez de ver qué pasa porque está en coordinaciones todavía".

Nada confirmado aún. Aunque la propuesta es real, Gabriela quiso dejar claro que aún no ha firmado ningún contrato y que las conversaciones están en una etapa inicial.

"No sé cómo se han enterado, pero está en propuesta todavía. Yo no te voy a decir que ya lo firmé, que ya acepté, no", enfatizó Herrera.

¿Gabriela fue contactada antes que Milett para "Bailando"?

El programa "Amor y Fuego" también reveló que Marcelo Tinelli podría haber contactado primero a Gabriela Herrera antes que a Milett Figueroa.

Al respecto, Gabriela explicó: "La verdad, no sé si primero que a Milett, pero sí me pidieron a la par. Lamentablemente, yo no leí el mensaje, lo tengo ahí a la persona que me buscó para ir al 'Bailando' de Argentina".

"Créeme que me arrepentí muchísimo por no haber leído el mensaje, pero es que así pasa. Sin querer, cuando no es el momento que tengas que irte, pues no es. Ya llegará el momento que me toque ir a hacer el 'Bailando' y voy a ir con todo a representar a mi país, porque es lo que yo quiero y es lo que me encanta", continuó diciendo.

Marcando distancia con Milett. Gabriela también comentó sobre la participación de Milett Figueroa en Argentina.

"Siempre que he ido a trabajar a un lugar, siempre me he enfocado mucho en el tema que yo hago, que es el espectáculo. En mi caso yo no lo haría, no es mucho mi onda irme para eso (tener una relación)", dijo, dejando claro que su enfoque es totalmente profesional.

La posibilidad de ver a Gabriela Herrera en la televisión argentina ha causado gran expectativa entre sus seguidores y el público en general. La bailarina y cantante se mostró emocionada y ansiosa por lo que el futuro pueda deparar, esperando con ilusión la oportunidad de representar a su país en un escenario internacional.