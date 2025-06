Alejandra Baigorria arremete contra Rosángela Espinoza: "Me necesitan porque tú no estás funcionando"

El programa de 'Esto es Guerra' ha iniciado una nueva temporada donde tienen varias figuras del espectáculos que vienen confrontándose en vivo. Es así como Alejandra Baigorria y Rosángela Espinoza volvieron a decirse de todo durante el reality en vivo.

Durante el programa de 'Esto es Guerra' se vivió un intenso momento cuando Rosángela Espinoza arremete contra Alejandra Baigorria, pero ella le responde con todo y le saca en cara que no genera raiting su presencia, por ello fue llamada.

"¿Qué haces aquí? ¿No se supone que ya te ibas?", expresó Rosángela directamente en vivo en el programa, y Alejandra responde fuertemente: "El producto me llamó toda la madrugada, la noche, la mañana, la tarde hasta hace 5 minutos, me está llamando para que venga, porque me dice que me necesita para subir el rating porque tú no estás funcionando".