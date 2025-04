Alejandra Baigorria llora al recordar la separación de sus padres: "Los dos me dieron lo mejor"

Alejandra Baigorria visitó el programa 'Esta Noche' con la Chola Chabuca y sorprendió al público al quebrarse en pleno set al hablar sobre un momento doloroso de su infancia: la separación de sus padres. La empresaria no pudo contener las lágrimas al relatar que sus padres se separaron cuando ella tenía apenas dos años y medio.

Pese a no haber crecido con ellos juntos, Alejandra destacó que ambos siempre se han llevado bien y han estado presentes en su vida. Contó que, aunque no tiene muchos recuerdos de ellos como pareja, hoy en día mantienen una buena relación y se respetan profundamente. Esto, para ella, ha sido muy valioso.

"Siempre digo que a los papás no hay que juzgarlos, porque ellos nos dieron la vida. Los quiero mucho, los amo. Son dos personas importantes para mí; mi familia es importante para mí", expresó.

Baigorria también resaltó que no se debe juzgar a los padres, ya que ellos le dieron la vida y la formación que tiene. Reconoció que su familia es uno de los pilares más importantes de su vida personal y profesional.

Durante la entrevista, mencionó que su padre le inculcó el gusto por la adrenalina y las motos, mientras que su madre fue quien le enseñó el amor por el deporte y, sobre todo, el espíritu empresarial que la caracteriza hasta hoy.

"Mi papá me dio todo el tema de adrenalina, la moto. Mi mamá me dio el deporte, los aeróbicos y, sobre todo, lo empresarial, porque mi mamá me enseñó a estar desde chiquita en Gamarra; la ayudaba a contar los accesorios y la ropa que ella compraba", agregó.