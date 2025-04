Alejandra Baigorria hace gran anuncio para sus fans a días de su boda: "En vivo y en directo"

Alejandra Baigorria está en la recta final antes de dar el "sí" con Said Palao, y a tan solo días del gran día, ha lanzado una sorpresa para sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria y ex chica reality compartió un anuncio que no pasó desapercibido.

Alejandra Baigorria regala premios por su boda con Said Palao

¡La cuenta regresiva ya comenzó! Alejandra Baigorria está a tan solo una semana de convertirse en la esposa de Said Palao, y no solo se encuentra emocionada por su boda, sino que también quiere celebrar con sus seguidores de una forma especial: sorteando premios.

La empresaria compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que invita a todos a suscribirse a su canal para participar.

"Hola chicos, estamos a una semana de nuestra boda y quería recordarles que no se olviden de inscribirse", comentó Ale con una gran sonrisa, mientras aparecía al lado de Said.

Premios valorizados en mil soles. Alejandra anunció que desde este martes empezarán los sorteos para quienes estén suscritos a su canal, donde compartirá detalles exclusivos del matrimonio.

"¿Qué voy a sortear? Voy a sortear un cambio de look valorizado en mil soles en mi peluquería. Un vale de mil soles en mi tienda de ropa y voy a sortear un montón de diferentes electrodomésticos", detalló.

Los seguidores que estén suscritos por solo S/ 3.96 podrán participar automáticamente. Además, Ale resaltó que las probabilidades de ganar son altas.

"Como tengo cerca de 1300, obviamente sus posibilidades de ganar son mayores", añadió la empresaria.

¿Confirma transmisión en vivo de la boda?

Pero eso no fue todo. Alejandra Baigorria sorprendió al aparentemente confirmar que su boda será transmitida en vivo por su canal de Instagram. Sin duda, un gran anuncio a una semana de su matrimonio con Said Palao.

"El próximo sábado me caso y podrás verlo aquí en vivo y en directo" , mencionó Alejandra Baigorria señalando la cajita en Instagram de su canal.

Said Palao, quien también estaba presente en el video, se mostró feliz y apoyó la iniciativa de su futura esposa. Ambos lucieron relajados y emocionados, demostrando que están disfrutando esta etapa previa al matrimonio.

La pareja ha sido muy querida por el público desde que confirmaron su relación, y ahora todos están atentos a lo que será uno de los matrimonios más esperados de la farándula.

La ceremonia religiosa será el sábado 26 de abril y la recepción se realizará en el exclusivo Fundo Casa Blanca. La unión se celebrará por todo lo alto, con invitados especiales y sorpresas que Ale y Said aún no han revelado.

Alejandra Baigorria y Said Palao están más felices que nunca. A solo días de su boda, la 'Gringa de Gamarra' no solo celebra su amor, sino que también agradece a sus seguidores con increíbles sorteos. Entre premios, emociones y la esperada luna de miel, todo está listo para que el amor sea el gran protagonista de esta historia.