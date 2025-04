Alejandra Baigorria sorprende al revelar detalles de su vestido de novia: "Tiene cosas a mano y Swarovskis"

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao está cada vez más cerca. La pareja sellará su amor este sábado 26 de abril en el Centro de Lima, y será el alcalde Rafael López Aliaga quien oficie la ceremonia civil. A pocos días del evento, la empresaria compartió con sus seguidores nuevos detalles sobre su vestido de novia, uno de los secretos más esperados por sus fans.

A través de sus historias de Instagram, Baigorria dio a conocer que se encuentra en la penúltima prueba de su vestido de novia. Acompañada por la diseñadora encargada del traje, la exchica reality se mostró emocionada por el resultado.

En un video, Alejandra mostró el portatrajes que resguarda su vestido y dio algunas pistas sobre el diseño. Según la empresaria, su atuendo de bodas va impactar a todos cuando lo vean.

"Les quiero contar que estoy en mi penúltima prueba. No saben, se van a morir (...). Tenemos una cantidad de flores y cosas a mano, los Swarovskis, pero ya, acá está", comentó emocionada la llamada "Gringa de Gamarra".

Hace unos días, Said Palao se pronunció sobre las recientes críticas que han surgido en redes sociales respecto a la lista de regalos para su matrimonio. En una entrevista con el programa "América Hoy", el deportista afirmó que no permite que los comentarios negativos afecten su tranquilidad.

"Miren, chicos, yo le voy a ser sincero. Obviamente veo algunas cosas que se dicen más que todo por redes sociales. Yo no salgo a hablar de nadie ni por nadie. No salgo a refutarle a nadie. Yo vivo tranquilo. Yo no le hago daño a nadie", expresó firme.