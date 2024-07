Alejandra Baigorria revela situación de Pamela Franco en "Consume Perú": "No entiendo nada"

Alejandra Baigorria no pudo evitar hablar sobre Pamela Franco y su escándalo con Christian Cueva. La empresaria y presentadora fue abordada por las cámaras de "Amor y Fuego" y se pronunció sobre la actual situación de Franco en el programa "Consume Perú".

Alejandra Baigorria, conocida por su participación en diversos programas de televisión y su faceta empresarial, fue consultada por "Amor y Fuego" sobre varios temas personales, incluyendo su futura boda y su relación con Mario Irivarren. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre Pamela Franco.

Baigorria confirmó que Pamela Franco no se presentó a la última grabación de "Consume Perú". Esto sucedió luego de que saliera el nuevo escándalo de la cumbiambera con Christian Cueva, en donde se rumorea que ambos tienen una relación sentimental.

"Sí, no llegó... no tengo más información la verdad, yo no podría decirte nada del tema porque no domino nada del tema, la verdad y no, no llegó", mencionó Alejandra, evitando profundizar en el tema.