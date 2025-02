Alejandra Baigorria toma drástica decisión luego que Said Palao no le regale NADA por San Valentín

Alejandra Baigorria y Said Palao están a pocos meses de casarse, y sus seguidores esperaban una celebración especial por San Valentín. Sin embargo, la empresaria dejó entrever que su prometido no tuvo ningún detalle con ella en esta fecha especial, lo que la llevó a tomar una decisión inesperada y generó una ola de reacciones en redes.

El particular San Valentín de Alejandra Baigorria

Ante la falta de sorpresa de Palao, Alejandra decidió hacerse cargo de la situación y comprarse sus propios regalos. Globos en forma de corazón, rosas y una lujosa cartera de la marca Louis Vuitton fueron los obsequios que adquirió para celebrar el día. Con esto, dejó claro que no esperaría un gesto romántico de su pareja.

En un video compartido en redes sociales, se observa a la empresaria ingresando a la camioneta de Said con los regalos en la mano. Sin mostrar alegría, le entregó todo a su pareja y luego salió del auto. Segundos después, regresó con una actitud completamente diferente, fingiendo sorpresa por lo que "él" le había preparado.

"¡No lo puedo creer! Qué linda sorpresa, mi amor", expresó Alejandra emocionada mientras sostenía la cartera y las flores. Said, por su parte, solo la observaba en silencio, sin intervenir en su actuación. Esto generó reacciones divididas entre sus seguidores, algunos aplaudiendo su actitud y otros criticando la falta de detalles del deportista.

El video se volvió viral rápidamente, a pesar de que se trataba de un video gracioso. Algunos señalaron que fue una forma creativa de enseñarle a su pareja sobre los detalles, mientras que otros opinaron que evidenciaba una falta de interés. Hasta el momento, Said no se ha pronunciado, mientras Alejandra sigue compartiendo contenido con normalidad.

Alejandra no quiere saber nada de Onelia Molina

Recientemente, las cámaras de 'Más Espectáculos' le preguntaron nuevamente a Alejandra sobre la posibilidad de invitar a Onelia a su boda. Sin embargo, la empresaria afirmó que está cansada del tema y dejó todo en manos de su novio, Said.

"Ya tenemos una lista. (Mario y Onelia) es un tema que solo se lo he dejado a Said, ya no quiero tocar el tema, imagínate desgastarme por algo así. Ya estuvo", dijo Alejandra en diálogo con un reportero.

La empresaria de Gamarra dejó claro que la mejor forma de definir la asistencia de Onelia es que Said hable con Mario, ya que ellos son amigos desde hace mucho tiempo. Alejandra afirmó que está bastante ocupada organizando su boda como para ponerse a pensar en un solo invitado que ha generado mucha controversia.

"Al final, Said hablará con Mario, como su amigo más cercano, y verán si quiere ir con ella, si se siente cómoda. Estoy en un momento tan bonito y ocupada que es lo último en lo que estoy pensando", agregó Alejandra.

No cabe duda que Alejandra Baigorria está más emocionada que nunca por su próxima boda con Said Palao, pero pasó un sinsabor debido a que su prometido no le regaló nada por San Valentín y tuvo que comprarse sus propios regalos para fingir sorpresa.