¿Alista demanda? Janet Barboza arremete contra Doña Martha: "Mi abogado se va a comunicar"

Janet Barboza sacó las garras en medio de una disputa pública con Doña Martha, madre de Milett Figueroa. La presentadora de televisión aseguró que ha obtenido todos sus logros por mérito propio y no por favores de su expareja, como asegura Martha Valcárcel.

La 'Rulitos' utilizó varios minutos del magazine matutino que conduce para afilar su artillería contra Doña Martha, dejando entrever que hasta podría demandarla ya que mencionó a su abogado durante su pronunciamiento.

Enseguida, la conductora de TV también lanzó un dardo contra la señora Martha Valcárcel diciendo que ella se pases en grandes mansiones gracias a que ahora Milett es hija de una de las figuras más grandes de la televisión argentina. Además, volvió a recalcar que todo se lo ha ganado con su propio esfuerzo.

"Primero Martita, a pesar de que todos los días rezo yo no tengo una mansión, me encantaría al igual que usted, estar paseándome en las mansiones del novio de su hija, pero yo no vivo en una mansión, no tengo ninguna mansión, tengo una casita modesta, he trabajado y me he ganado", agregó sumamente indignada.