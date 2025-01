Amy Gutiérrez responde ante acusación de haberle quitarle el novio a su exbailarina ¿Qué dijo?

La polémica de la exbailarina de Amy Gutiérrez que la acusó de haberse metido en su relación sentimental a fines del año pasado, ha causado revuelo. Ahora, la salsera fue abordada por las cámaras de Tv y esto dijo sobre el conflicto.

Hace unos días, la bailarina Claudia López utilizó sus redes sociales para señalar a Amy Gutiérrez de haberse metido en su relación sentimental con su ex Juan Carlos. La joven expresó que la artista de salsa habría sido una amiga muy cercana a quien apoyaba en varias ocasiones, abriéndoles las puertas de su hogar y que la traicionó supuestamente quitándole el novio, así como despidiéndola de su orquesta.

Ante ello, las cámaras de 'Amor y Fuego' la abordaron en la calle para consultarle sobre las declaraciones de su exbailarina. Ante ello, Amy Gutiérrez estuvo muy apurada y atinó a dar una respuesta muy corta, ante las fuertes acusaciones que viene recibiendo.

Ante la negativa de Amy Gutiérrez de dar una respuesta a las series acusaciones de su exbailarina, hizo pensar a los conductores Rodrigo González y Gigi que lo afirmado por Claudia López sería cierto. Incluso, se han viralizado una fotografía donde el exnovio de la bailarina y la cantante se lucen cariñosos.

Por su parte, Rodrigo González afirma que la cantante pudo aprovechar las cámaras para desmentir las acusaciones, pero al no dar ninguna respuesta deja abierto la posibilidad de que sea verdad. Incluso, se animó aventurar que muy pronto saldrá a decir que realmente no era una amiga.

"Te das cuenta que cuando pasa eso salen con que 'no éramos tan amigas, compartimos un momento en escenario. Me parece que ella podría haber aprovechado la oportunidad de tener las cámaras, de aclarar y decir 'esto es completamente falso', hay miles de maneras de ver que no estas involucrada, pero no lo has hecho. Las evasivas de Amy nos hace presagiar que efectivamente es cierto", añadió el conductor de TV.