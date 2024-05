Anahí de Cárdenas reveló que comportamiento de su gata la alertó sobre su cáncer: "Era rarísimo"

En un relato conmovedor y poco común, la actriz peruana Anahí de Cárdenas reveló cómo su gata percibió su enfermedad de cáncer de mama antes de que fuera diagnosticada. Durante una entrevista con Choca Mandros, Anahí compartió detalles íntimos de los días previos a su diagnóstico, destacando el comportamiento extraño de su mascota como una señal temprana de alerta.

Anahí y el comportamiento de su gata que le alertó cáncer

La conocida actriz Anahí de Cárdenas compartió una revelación sorprendente sobre cómo su gata le dio señales de alerta antes de que se le diagnosticara cáncer de mama. Anahí, quien ha superado la enfermedad, recordó este peculiar comportamiento durante una charla con Choca Mandros, donde explicó el papel intuitivo de su mascota en el descubrimiento temprano de su enfermedad.

"Ahora que lo miro, sí puedo ver un par de cosas, estaba con dolor en la zona pero no es normal porque el cáncer no duele, sentía presión y mi gata siempre venía y se ponía encima de mi teta derecha y era rarísimo porque normalmente mis gatos se ponen en el abdomen y estaba ahí constantemente", explicó Anahí.

Este insólito comportamiento de su gata le llamó la atención y, en retrospectiva, Anahí cree que fue un indicativo temprano de que algo no iba bien en su cuerpo. El momento fue uno de varios 'signos' que la vida le estaba enviando, instándola a tomar acción sobre su salud.

¿Cómo se enteró Anahí de Cárdenes que tenía cáncer?

Además de la historia de su gata, Anahí recordó cómo su madre frecuentemente mencionaba a otras personas que estaban luchando contra el cáncer, lo que indirectamente la motivó a examinarse a sí misma. "Mi mamá siempre me decía 'no sabes quién está con cáncer'... En la ducha, lavándome el pelo y me encontré un bulto... Yo estaba bastante confundida, tratando de ver qué cosa iba a hacer, me han dado este diagnóstico y ahora qué hago", compartió la actriz.

A pesar del impacto inicial y la confusión, Anahí ha logrado superar su enfermedad con el apoyo de su esposo Elías Maya, su familia y, por supuesto, el seguimiento médico constante que sigue requiriendo su condición.

La experiencia de Anahí de Cárdenas no solo resalta la importancia de la detección temprana del cáncer, sino también el papel que pueden jugar nuestras mascotas en nuestras vidas, a menudo percibiendo posiblemente cambios que nosotros mismos no notamos. Su historia es un poderoso recordatorio de que, en ocasiones, los lazos que nos unen con nuestros animales van más allá de la simple compañía, llegando a afectar profundamente nuestro bienestar.

En resumen, la historia de Anahí nos deja una lección sobre la atención a las señales que nos rodean, incluso las que provienen de nuestros queridos animales domésticos, y la necesidad de actuar rápidamente ante cualquier signo de alerta en nuestra salud.