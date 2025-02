Armando Machuca habla sobre la delicada enfermedad del corazón que padece: "Es algo congénito"

El actor y conductor de El Gran Chef: Famosos, Armando Machuca, ha revelado que padece insuficiencia aórtica moderada severa, una enfermedad congénita que afecta su corazón. Esta condición le impide el cierre adecuado de la válvula aórtica, lo que requiere un control médico constante en el hospital Edgardo Rebagliati.

Machuca explicó que su diagnóstico fue detectado cuando era niño, tras una consulta médica debido a su ansiedad y dificultades para respirar. Desde entonces, ha vivido con esta condición sin mayores complicaciones, pero con la certeza de que, en algún momento, deberá someterse a una intervención quirúrgica para corregir el problema.

"El diagnóstico es insuficiencia aórtica moderada severa. Ya estoy casi en severo, cuando ya esté en severo, ya se debe hacer la reparación (en la aorta), que básicamente es una válvula que no cierra. Esto me acompaña desde siempre, nací así", expresó en diálogo con Milagros Leiva.

El actor lamentó que su seguro privado no cubra el tratamiento de su enfermedad por ser congénita, lo que lo ha llevado a atenderse en el sistema de salud pública a través de EsSalud. En el hospital recibe monitoreo médico regular para evitar complicaciones que puedan poner en riesgo su vida.

A pesar de su estado de salud, Machuca ha continuado con su carrera en la televisión y el teatro, manteniendo su energía y buen humor característicos. Sin embargo, admitió que desde la pandemia su condición se ha visto afectada, ya que también fue diagnosticado con hipertiroidismo, lo que ha acelerado el avance de su insuficiencia aórtica.

El conductor expresó su temor ante la cirugía que podría necesitar en el futuro, pero trata de afrontarlo de manera positiva. Considera que verbalizar su enfermedad y compartir su experiencia con otras personas le ayuda a prepararse emocionalmente para el momento en que deba someterse a la operación.

"Me da miedo, pero soy de las personas que le gusta verbalizar algunas cosas para saber que existan e irme acostumbrando a la idea. Prefiero decirlo, lo verbalizo, y mi cuerpo se va acostumbrando, mientras me voy informando. Hago una comunidad, así el día que llegue, no estaré solito", sentenció.