¡Asombrosa! Daniela Darcourt sorprendió con su interpretación de "Así fue" de Juan Gabriel

Daniela Darcourt es una de las artistas más representativas del Perú a nivel internacional por muchos de sus éxitos. A raíz de sus canciones, se ha hecho conocida por su talento y en una de sus presentaciones demostró junto a sus músicos que puedan tocar muchos géneros musicales a parte de la salsa.

El 26 y 27 de octubre, Daniela Darcourt brindó un show único en su concierto 'Canto de Mujer', donde cantó otros géneros musicales además de la salsa. Por medio de las redes sociales se compartió la presentación de la artista durante estas fechas.

Muchos seguidores quedaron impresionados con el gran talento que demostró la artista en el escenario para interpretar todo tipo de géneros musicales. Un video que se volvió viral en redes sociales con más de dos millones de reproducciones en un día, se puede ver a la salsera cantando el clásico tema "Así fue" de Juan Gabriel.

En el video se puede ver como Daniela Darcourt da pase a sus músicos donde brindan un show único. La joven los acompaña cantando, generando un momento inolvidable para todos los asistentes y al terminar, recibió una gran ovación de todos.

La presentación de Daniela Darcourt con sus músicos al final de la canción "Así Fue", fue un homenaje a Juan Gabriel. Esta interpretación fue tan asombrosa que llegó al corazón de miles de fanáticos que han dejado muchos buenos comentarios, donde los usuarios elogiaron el talento de la salsera, pero sobre todo de sus músicos que dejaron el alma en el escenario.

"Ame demasiado este concierto de Dani", "Hasta ahora no eh visto una salsera que llegue a esas notas, que deleite", "Todos disfrutando la melodía, pero ¿Vieron la pasión con la que tocan estos músicos?", "Me hizo recordar al concierto de Isabel Pantoja y Juan Gabriel, Dios mío que talento", "Mis aplausos y mis respetos a los que toca el saxofón y la trompeta", "Se me erizó el cuerpo, felicitar a tremendos músicos", expresaron.