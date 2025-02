Bailarina que expuso a Bryan Torres manda mensaje: "Prefiero ser castigadora, se quedó con las ganas"

En los últimos días, han salido varias chicas acusando a Bryan Torres de haber sido infiel a Samahara Lobatón. Entre ellas, la que más ha destacado en la bailarina María Medrano que apareció por segunda vez en el programa de 'Amor y Fuego'.

María Medrano es una bailarina que se hizo conocida en estos días tras haber revelado que Bryan Torres le coqueteaba e invitaba a salir el último sábado, un día antes de que sala la primera chica a acusarlo de infiel. Después de mostrar audios en el programa de Magaly, fue invitada al programa de 'Amor y Fuego'.

Durante el programa estuvieron repasando sobre lo sucedido con el salsero y su forma de ser tras supuestamente haber estado coqueteando a alrededor de siete jovencitas en los últimos meses. Ante ello, afirmó que a pesar de las críticas, le parece bien haber mostrado los mensajes que tuvo con la pareja de Samahara Lobatón.

Luego, se mandó con un mensaje para las jovencitas que caen en las 'mañas' de estos artista que solo las coquetean para una sola noche. Dedicó un mensaje a las mujeres a que se valoren más.

Aunque la razón de destapar los mensajes de Bryan Torres, María Medrano esperaba que Samahara Lobatón terminara su relación después de tantas chicas que salieron a la luz. Después, opinó que estaría encaprichada con el padre de su última hija.

"En algún momento va explotar, yo creo que ahorita no quiere hacerlo. si todas me dicen 'termina, termina', yo no voy a terminar, la gente se encapricha", añadió la bailarina.