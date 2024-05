¡BOMBA! Amigo de Adolfo Aguilar denuncia haber sido víctima de agresión ¿y apunta contra el conductor?

¿Se le viene la noche? Una noticia de agresión a remecido el ambiente de la farándula peruana. Alejandro Merino, conocido hace unos años por ser muy amigo de Adolfo Aguilar, salió a denunciar en sus redes sociales que fue víctima de agresión cuando mantenía una relación. Si bien no quiso detallar el nombre de su supuesto agresor, el sobrino del excongresista Manuel Merino, llamó "Alonso" a quien aparentemente lo habría agredido y por las pistas que dio en su denuncia, todos los flashes apuntarían al exconductor de "Yo Soy".

Alejandro Merino denuncia agresión

En unas impactantes imágenes difundidas en su cuenta oficial de Instagram, Alejandro Merino salió a denunciar haber sido víctima de agresión hace unos años por parte de una expareja, a quien le puso de nombre "Adolfo".

Asimismo, las pruebas mostradas por el sobrino del excongresista de la República, Manuel Merino, llegaron acompañados de un extenso comunicado a la opinión de pública, donde daba detalles de la denuncia que realizaba.

"Fui víctima de abuso físico. Aquella noche regresábamos de una fiesta a la cual fuimos invitados. Vamos a ponerte de nombre Alonso (...). Hoy ya pasaron años, decidí tomar ayuda con una profesional para sanar esas heridas que tú hiciste y ese miedo que sembraste. Vaya "Que buena onda que es Alonso", se lee en el texto.

Lo que más llamó la atención fue lo siguiente. Alejandro Merino deja entrever que su agresor es una figura pública, ya que señaló que no quiere dañar su careta que "públicamente es la mejor". ¿Se referirá a Adolfo Aguilar?

"Recuerdo haberte defendido después de eso y no contárselo a nadie por vergüenza, por temor y sobre todo para no 'dañarte' y menos para que vean tu verdadera careta, que públicamente es la mejor, la más sonriente, gracioso y hasta buena onda con todo el mundo" , indica.

Se defiende

Esta contundente denuncia de Alejandro Merino llegó a oídos de Adolfo Aguilar. El exconductor de "Yo Soy" fue cuestionado por este tema por un reportero de "Amor y Fuego" y, de manera tajante, señaló que él no es el causante de las agresiones en contra de su examigo.

"Imposible. No, hace dos años es imposible, era pandemia, había estado solo. Punto, no hay nada más que hablar, que digan lo que digan. No (él nunca me contó sobre la agresión), yo no tengo ningún tipo de relación. No, no, no, no, no, no, no y no", aseguró Adolfo Aguilar de forma tajante. "Claramente no se refiere a mí, yo no lo veo hace dos años. Yo no tengo nada que ver", sentenció.

Cabe resaltar que hace unos años, Alejandro Merino y Adolfo Aguilar fueron relacionados sentimentalmente. Pese a que el sobrino del excongresista señalaba ser muy cercano al presentador de televisión, este no lo consideraba como tal e indicaba que "somos amigos, pero no frecuentamos". ¿Cuál será la verdad de la denuncia?