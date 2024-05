Brenda Serpa preocupada por su hermana Gabriela tras estafas de su expareja: "Está deprimida, es otra víctima"

Brenda Serpa, la hermana de Gabriela, compartió que la actriz de 'JB en ATV' se encuentra sumamente afectada por la situación actual, describiendo un ambiente caótico en su hogar debido a las acusaciones en redes sociales que la responsabilizan por la estafa perpetrada por su expareja Gonzalo Méndez.

En ese sentido, Brenda señala que su hermana es una de las víctimas de Méndez, a pesar de las especulaciones. Méndez, conocido como el 'chibolo', se encuentra actualmente fuera del país, en Colombia, tras la aparición de más denuncias en su contra. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Brenda Serpa preocupada por su hermana tras acusaciones

La popular modelo Brenda Serpa no dudó en brindarle su respaldo a su hermana Gabriela Serpa tras las recientes denuncias de su que ha recibido su expareja Gonzalo Méndez por estafas. Ante ello, Brenda resaltó que Gabriela está sumamente afectada, ya que es una víctima más de las estafas de Méndez.

De igual forma, detalló que la situación en su hogar es complicada por todo lo que ha sucedido los últimos días. "Tratando de asimilar todo lo que ha pasado, con los ánimos por los suelos. Gabriela está deprimida, mi madre con la presión alta y mi padre igual, es otra de las víctimas de este infeliz", reveló la modelo para el diario Trome.

Por otro lado, contó si su familia sospechaba sobre la expareja de Gabriela Serpa. "Siempre decía 'trabajo con mi tío en sus licitaciones del Estado', el mismo 'floro' que le dio a todos, incluso cuando conoció a mi hermana yo estaba ahí y le comentó que trabajaba con Israel (Dreyfus), que invertía en el negocio y le daba intereses. Mi hermana, confiada, pensó que era seguro. Lo que más me duele es que la gente culpe a mi hermana, ella es una víctima más al igual que mi padre", acotó.

¿Cómo conoció Gabriela Serpa a Gonzalo Méndez?

Por otro lado, la hermana de la actriz cómica detalló que Gabriela Serpa conoció a Gonzalo Méndez en un concierto. "Para empezar, Gabriela ni amigos tiene, lamentablemente cayó en su mentira, se dejó deslumbrar por su 'carita bonita', es la más perjudicada con lo que hizo este hombre. Gaby no sale, no juerguea y el único día que salió a un concierto conoce a este tipo, maldito el día", sostuvo.

"Para que veas la magnitud del problema y la manipulación, que hasta mi padre cayó en sus mentiras. He escuchado audios y llamadas donde mi papá le reclama y él le dice 'señor, no los estoy estafando, les voy a pagar'. A Gabriela no le paga desde octubre y a toda la gente que ha salido a denunciar no les paga desde marzo. Estoy atando cabos y pienso que con el dinero de mi hermana pagaba a la gente, simplemente se aprovechó de su nobleza", agregó Brenda Serpa.