Carlos Vílchez confiesa estar enamorado, pero se corre del matrimonio: "Firmar un papel no es necesario"

El conductor de 'Mandé Quién Mande', Carlos Vilchez, confesó que su relación con Melva Bravo está más sólida que nunca. Sin embargo, no ha considerado llegar al matrimonio porque no lo considera esencial, aunque tampoco descartó la posibilidad si su pareja lo propone, porque está enamorado.

Recordemos que la popular 'Carlota' siempre ha tenido fama de 'picaflor' e incluso Magaly le ha dicho muchas veces que está esperando ampayarlo, pero no ha sido posible.

¿Qué piensa Carlos Vílchez sobre el matrimonio?

El actor cómico y conductor de televisión se confesó en una íntima entrevista con un conocido diario local y calificó el matrimonio como un "papel" que no es necesario firmar.

"Nosotros ya vivimos juntos y cada día estamos mucho mejor, nuestra relación está fortalecida. Como ya he dicho, con ella me he calmado, he colgado los chimpunes, ja, ja. Sin embargo, no hay planes de boda, estamos bien sin firmar un papel, eso no es necesario... por ahora. Si ella me lo pide, quizás afloje", declaró a Trome.

El compañero de María Pía Copello aseguró que antes no llevaba una adecuada gestión del dinero que ganaba, pero ahora que tiene una relación sólida con Melva es más consiente de los gastos que hace, llegando a considerar que ella ha "ordenado su vida".

"No es que yo haya tenido una vida desviada pero malgastaba mucho y ahora he aprendido a guardar pan para mayo. Nosotros vivimos con mi hijo y somos una familia, y junto a nuestro 'perrijo'", agregó.

¿Qué dijo Carlos Vílchez sobre la infidelidad?

En los Luminy Awards 2024', evento que celebra a los cracks de la creación de contenido en el Perú, el querido cómico Carlos Vílchez se llevó un premiazo: el de 'Mejor podcast del año' por 'Te jalo', su canal de YouTube.

La gala reunió a un montón de personajes de la farándula, y nuestro Vílchez no solo ganó, sino que también dejó a todos boquiabiertos con su discurso sobre la infidelidad.

"Muchas gracias a todos los fieles, porque no hay nada más horrible, en la vida, que ser infiel", soltó de entrada, dejando claro su sentir sobre esos que juegan con el corazón de otros. Pero, alto ahí, que Carlos no se queda solo en el drama, el mete humor. "Ojalá no me pesquen conch***", añadió entre risas. ¿Estará enviando alguna indirecta?

No cabe duda que Carlos Vílchez se ha consolidado como uno de los actores cómicos más reconocidos del Perú y parece que su vida personal también va viento en popa ya que confesó estar enamorado de Melva Bravo, aunque descarta en matrimonio por ahora.