César BK sobre la incómoda entrevista que pasó con un canal de TV: "Me hubiese gustado hablar de mi música"

César BK es un joven artista que viene ganando mucha fama en los últimos meses por su música. Ahora, se encuentra en los Premios Heat, pero tuvo una incómoda entrevista con un programa de televisión por hacer recordar temas del pasado. Ante ello, el cantante compartió un video explicando lo sucedido.

El cantante César BK viene cosechando muchos éxitos musicales desde hace más de un año y medio. El joven se volvió viral en las redes sociales por sus canciones, divertidos pasos de baile y extravagante vestuario. Actualmente, viene participando en varios eventos musicales internacionales y se encuentra en Punta Cana para los Premios Heat con otros peruanos.

Los artistas peruanos estuvieron haciendo varias entrevistas para muchos medios peruanos e internacionales. En una de esas entrevistas, Yahaira Plasencia y César BK hicieron una transmisión con América Hoy, donde los conductores les preguntaron por temas mediáticos y no por su música, ni el evento internacional. Esto habría incomodado a los cantantes y sus respuestas se volvieron virales en redes sociales.

Luego, el cantante comenta que igualmente se siente agradecido por el apoyo que brindan a su carrera musical anteriormente. En su video menciona que quería hablar de lo que está sucediendo en los Premios Heat y la delegación de artistas peruanos que viene representando con su música a nivel internacional.

"Yo siempre voy a estar agradecido por el espacio que me dieron, que me dan. No discuto absolutamente nada a eso del programa de la mañana. De las pocas palabras que pude decir, me hubiese gustado poder comentar alguito de mi música, nada más. Estamos todos los peruanos en República Dominicana representando al país, tratando de sacar nuestra música adelante", agregó.