Christian Cueva manda a "vender marcianos" a Pamela López para alimentar a sus hijos: "Que trabaje"

Pamela López y Christian Cueva vuelven a estar en medio de la polémica luego que ella lo acuse de no pasarle dinero para la manutención de sus hijos. Sin embargo, el futbolista hizo caso omiso a las solicitudes de su exesposa y la mando a "vender marcianos" para poder sustentar la alimentación y el colegio de los pequeños que tienen en común.

Según contó Magaly Medina en la más reciente emisión de su programa, Pamela López le confesó que Christian Cueva la tiene bloqueada de redes sociales y WhatsApp desde que terminaron su relación, por lo que los temas de sus hijos los trata directamente con la nana.

'Magaly TV, La Firme' expuso chats donde la nana de los hijos de Pamela López le pide a Christian Cueva que le deposite dinero para poder alimentar a los menores. Sin embargo, el popular 'Aladino' contesta con evasivas. A continuación, los chats entre Cueva y la nana.

Sin embargo, la parte más llamativa de la conversación fue cuando el exfutbolista de Alianza Lima le envió un mensaje directamente a Pamela López, a través de la nana, instándola a salir a vender a las calles.