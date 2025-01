Christian Cueva y Pamela Franco protagonizan romántico momento en TikTok

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco continúa captando la atención del público. La pareja no deja de generar conversación con cada una de sus apariciones y, esta vez, sorprendieron a sus seguidores al compartir juntos una transmisión en vivo a través de TikTok.

El futbolista Christian Cueva sorprendió a sus fanáticos al anunciar que realizaría transmisiones en vivo con frecuencia en su cuenta de TikTok. En su primera emisión, invitó a su pareja, la cantante Pamela Franco, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

Sin embargo, el momento más comentado de la transmisión ocurrió cuando ella le llamó la atención en plena conversación. Desde el inicio, la interacción estuvo cargada de buen humor y naturalidad. Cueva no escatimó en elogios hacia Pamela Franco, destacando su talento musical e invitando a la audiencia a escuchar su tema Mix Ángeles Negros.

Sin embargo, Pamela Franco no dudó en responderle con picardía y señalar que él mismo no solía escuchar su canción. Ante esto, Cueva intentó defenderse y, entre risas, pidió al chófer que pusiera la canción de inmediato.

"¿Por qué pides que escuchen 'Mix Ángeles Negros' mío, si tú no la escuchas? Pones otra cosa", replicó la cantante, provocando risas entre los espectadores....."Yo siempre la he escuchado, mi amor. No me dejes mal delante de la gente", expresó el futbolista, dejando en evidencia la complicidad que existe entre ambos.