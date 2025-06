Christian Cueva tiene una millonaria deuda, según Lucho Barrunto: "Pamela Franco lo ha estado manteniendo"

Lucho Barrunto sorprendió al revelar que Christian Cueva estaría atravesando una difícil situación económica, ya que tiene deudas que superan el millón y medio de dólares. Debido a ello, Pamela Franco sería quien lo ha estado apoyando económicamente y manteniendo en todos los aspectos.

El empresario de restaurantes se conectó con el programa América Hoy y aseguró que no es cierto que 'Aladino' esté viviendo en una de las zonas más exclusivas de Guayaquil. Además, dejó entrever que el club Emelec le haría un descuento al futbolista dependiendo del lugar en el que decida vivir.

Según confesó Lucho, el futbolista no se encuentra en una buena situación económica, ya que tiene una deuda millonaria con la FIFA, e incluso corre riesgo de quedarse sin nada a futuro. Sin embargo, destacó que siempre se preocupará por el bienestar de sus hijos.

Luchito aseguró que el hecho de que Christian no pueda ver a sus hijos es un maltrato psicológico. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando confesó que Pamela Franco sería quien ha estado asumiendo los gastos del futbolista en los últimos meses.