Cielo Torres cuenta que alguien intentó entrar a su hogar de madrugada: "Me paralicé del miedo"

Cielo Torres es una joven cantante de la salsa peruana que viene avanzando a nivel internacional con su música. Hoy por la mañana, la artista contó a sus seguidores que pasó por momentos de miedo cuando una persona desconocida intentó ingresar a su departamento.

A través de sus redes sociales, Cielo Torres compartió un video con sus fans contando el momento aterrador que vivió hace unas horas en su hogar. La artista reveló que se despertó de madruga al escuchar que alguien intentaba ingresar a su departamento.

"Sigo con susto, a las 5:20a.m. intentaron entrar a mi departamento, o sea yo me desperté, no era consiente de que hora era. Después me pare súper asustada, mis gatos estaban en la puerta y yo no entendía quién estaba detrás del otro lado. Me dio miedo, me paralicé del miedo que sentí, no sabía que hacer", contó.

La cantante contó que terminó llamando a recepción de su edificio para que llegaran los encargados a auxiliarla. Cuando llegaron, ya no había nadie afuera, pero habían bloqueado su chapa digital. Cielo Torres comentó que no descansará hasta descubrir la persona que intentó ingresar a su casa, ya que la habrían asustado bastante.

"No había nadie afuera, pero si me habían bloqueado la chapa digital, entonces han intentado colocar números que no son y se bloqueo. He estado segura en mi casa, pero no me voy a quedar tranquila hasta saber quién fue. ¿Es normal que tú llegues borracho a tu edificio, te confundas y te quieras meter en un departamento que no es, y generar un trauma a esta persona? No es justo", expresó.