¿Daniela Darcourt estaría pensando en trabajar con Sergio George? Esto respondió la cantante

La salsera Daniela Darcourt ha sorprendido al público internacional con sus canciones y producciones inéditas. En una entrevista, la artista respondió ante la posibilidad de trabajar con Sergio George, después que el productor se amistara con Tito Nieves.

El pasado 30 de enero se llevó a cabo la ceremonia de Cape Música 2025 donde se premió a grandes artistas de la música peruana. La cantante Daniela Darcourt estuvo presente en este evento donde fue premiada a 'Mejor Artista de Salsa'. Luego, fue entrevistada por varios medios locales donde habló sobre la relación de Tito Nieves y Sergio George.

Como se recuerda, Sergio George y Tito Nieves eran amigos cercanos hasta que en un 'live' con Daniela Darcourt hubo un cruce de palabras donde molestó al 'Pavarotti de la Salsa' ocasionando que ya no hable con el productor. Tras varios años, en noviembre del año pasado compartieron una foto juntos retomando su amistad.

Daniela opinó sobre la Tito y Sergio: "Yo respeto el cariño y el apoyo que tienen ellos desde hace muchísimo tiempo, eso es muy personal. Yo no me pelee con Sergio, yo no me enemisté. No tengo absolutamente nada en contra de nadie". También, revela si habló en el evento con el productor internacional: "No nos hemos hablado hoy día porque realmente no somos amigos, te mentiría si te digo 'Ay, compartí con él y no me saludó, ay que dolor, que pena', no".