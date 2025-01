Daniela Darcourt opina sobre la polémica de Amy Gutiérrez con su exbailarina: "Estamos bien grandes"

En los últimos días, la cantante de salsa Amy Gutiérrez ha sido centro de atención luego de que su examiga y exbailarina, Claudia López, insinuara que la artista habría interferido en su relación sentimental. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

Durante la reciente ceremonia de los premios Capemúsica 2025, Amy Gutiérrez participó como presentadora de un galardón, pero evitó hacer declaraciones sobre la polémica. En su lugar, Daniela Darcourt fue abordada por el programa "Amor y Fuego" para dar su opinión sobre la situación.

Asimismo, Daniela confirmó que en algún momento trabajó con Claudia López, la bailarina que hizo las acusaciones contra Amy Gutiérrez, aunque aclaró que no tiene una relación cercana con ella.

Por otro lado, evitó profundizar sobre el tema y prefirió mantenerse al margen de los conflictos ajenos. Cabe recordar que la expareja de Claudia López, el cantante José Carlos García, también colaboró en su momento con Daniela Darcourt.

El evento de Cape Música 2025 también fue escenario de otra interrogante en torno a Daniela Darcourt. Durante la gala, en la que recibió el premio a Mejor Artista de Salsa, la cantante fue consultada sobre la posibilidad de volver a trabajar con el reconocido productor Sergio George.

Como se recuerda, Sergio George y el salsero Tito Nieves pasaron por un distanciamiento luego de un comentario hecho en una transmisión en vivo junto a Daniela Darcourt. Sin embargo, en noviembre del año pasado, ambos retomaron su amistad y compartieron una fotografía juntos.

Sobre este tema, Daniela opinó: "Yo respeto el cariño y el apoyo que tienen ellos desde hace muchísimo tiempo, eso es muy personal. Yo no me peleé con Sergio, yo no me enemisté. No tengo absolutamente nada en contra de nadie".